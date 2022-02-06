Київ може добудувати станцію "Львівська брама". Оголошено тендер на проект

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" може добудувати станцію "Львівська брама", яка знаходиться в центрі міста. Зокрема, вже оголошено тендер на проектні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті державних закупівель Prozorro .

Повідомляється, що місто планує витратити на проектну документацію майже 73,5 млн гривень. Термін виконання контракту - до 10 серпня 2023 року.

На нинішньому етапі замовляється повна розробка інженерного проекту, за яким буде добудовуватися станція метро. Згідно документації, наразі передбачено один вхід/вихід на станцію "Львівська брама" - в районі вулиці Січових Стрільців, Кудрявського узвозу та вулиці Кудрявської. Розробників проекту просять також передбачити будівництво другого входу.

Зазначимо, "Львівська брама" знаходиться на зеленій гілці між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота".