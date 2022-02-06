Київ може добудувати станцію "Львівська брама". Оголошено тендер на проект
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" може добудувати станцію "Львівська брама", яка знаходиться в центрі міста. Зокрема, вже оголошено тендер на проектні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті державних закупівель Prozorro.
Повідомляється, що місто планує витратити на проектну документацію майже 73,5 млн гривень. Термін виконання контракту - до 10 серпня 2023 року.
На нинішньому етапі замовляється повна розробка інженерного проекту, за яким буде добудовуватися станція метро. Згідно документації, наразі передбачено один вхід/вихід на станцію "Львівська брама" - в районі вулиці Січових Стрільців, Кудрявського узвозу та вулиці Кудрявської. Розробників проекту просять також передбачити будівництво другого входу.
Зазначимо, "Львівська брама" знаходиться на зеленій гілці між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запуск метро на Виноградар перенесли на травень 2023 року.
Крім того, київське метро оголосило про плани побудувати нову лінію підземки, яка з'єднає Троєщину та Осокорки.