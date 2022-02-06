ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ може добудувати станцію "Львівська брама". Оголошено тендер на проект

Новость на русском →
Київ, Неділя 06 лютого 2022 15:09
Київ може добудувати станцію "Львівська брама". Оголошено тендер на проект Фото: київське метро (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" може добудувати станцію "Львівська брама", яка знаходиться в центрі міста. Зокрема, вже оголошено тендер на проектні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті державних закупівель Prozorro.

Повідомляється, що місто планує витратити на проектну документацію майже 73,5 млн гривень. Термін виконання контракту - до 10 серпня 2023 року.

На нинішньому етапі замовляється повна розробка інженерного проекту, за яким буде добудовуватися станція метро. Згідно документації, наразі передбачено один вхід/вихід на станцію "Львівська брама" - в районі вулиці Січових Стрільців, Кудрявського узвозу та вулиці Кудрявської. Розробників проекту просять також передбачити будівництво другого входу.

Зазначимо, "Львівська брама" знаходиться на зеленій гілці між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запуск метро на Виноградар перенесли на травень 2023 року.

Крім того, київське метро оголосило про плани побудувати нову лінію підземки, яка з'єднає Троєщину та Осокорки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро
NEWS
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США