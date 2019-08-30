Новий навчальний рік: що зміниться у школярів з 1 вересня

Скоро 1 вересня і українських школярів, а також їх батьків, чекає ряд змін у системі освіти. Через те, що 1 вересня 2019 року випадає на неділю, у деяких школах все одно проведуть лінійку в цей вихідний день. Це вирішує адміністрація учбового закладу.

Нові правила навчального року 2019-2020

Вакцинація

Одне з основних нових правил - це те, що діти без обов'язкових щеплень не можуть бути допущені до навчального прцессу. Причиною цього є швидке поширення інфекції в колективі невакцинованих дітей. Якщо батьки не хочуть вакцинувати дитину - вона може навчатися вдома дистанційно. Для цього потрібно написати заяву на ім'я класного керівника.

Скасування шкільної форми

Тепер носити шкільну форму дітям необов'язково, достатньо одягатися в діловому стилі, який відповідає учню.

Безпека

Учні початкової школи зобов'язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і назад.

Фото: Шкільна їдальня (УНІАН)

Електронне посвідчення учня

Київські школярі зможуть оформити електронні учнівські квитки, якими будуть користуватися для проїзду в громадському транспорті. Це дасть ще одну очевидну перевагу - за допомогою спеціального додатка батьки зможуть відстежити переміщення дитини по місту.

Харчування школярів

Обіди у шкільних їдальнях будуть зроблені за принципом "шведського столу". Дитина сама зможе вибрати бажане блюдо. При цьому, вартість обіду залишиться колишньою.

Реформа в українській літературі при ЗНО

В 2019-2020 році програма змінилася, деякі твори прибрали, деякі додали.

Ілюстративне фото (donetsk.kp.ru)

Заборона на оприлюднення оцінок

Педагог не зможе при всьому класі оголосити учневі його оцінку. Тепер він зможе це зробити на перерві, або записати результат у щоденник

Дошки пошани зникнуть

У школах тепер не будуть показувати відмінників, адже всі діти різні і здібності у всіх не можуть бути однаковими.

Як ми раніше писали, міністр освіти України Лілія Гриневич різко висловилася про заборону вчителям вільно займатися репетиторством після основних занять.

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