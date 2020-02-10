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Новий убивчий коронавірус: Супрун зробила важливу заяву

STYLERЖиття    10.02.2020 - 21:48
Новий убивчий коронавірус: Супрун зробила важливу заяву
Коронавірус з Китаю - Супрун прокоментувала ситуацію (колаж РБК-Україна)

Коронавірусом з Китаю інфіковані два українця

Коронавірус з Китаю стрімко розповсюджується світом, і щодня зростає кількість заражених та жертв. 10 лютого кількість зареєстрованих смертей через вбивчий вірус 2019-nCoV склала 910 людей, а інфікованих - 40 536, серед яких і двоє українців.

Йдеться про членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess. В даний час громадяни переведені до лікарні в Японії. У МОЗ України припускають, що кількість підтверджених випадків зараження серед наших співвітчизників вірусом з Уханя може збільшиться.

У той же час колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун наголошує, що зараз ризики зараження новим коронавірусом на території країн Європи залишається досить низькими.

"Щоденні апдейти про смертність від коронавірусу, нові випадки та швидкість його поширення не завжди допомагають зберігати спокій. Звісно, така інформація бентежить, але вірус активно досліджується і про нього відомо досить багато", - пише вона.

Медик зазначає, що на території України коронавірус не зафіксовано. Також в нашій країні вже з'явилися тест-системи для виявлення вірусу - вони перебувають у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України.

Супрун нагадує про рекомендації, як захистити себе на територіях, де немає спалахів хвороби:

  • часто і ретельно мити руки водою з милом
  • не торкатися брудними руками очей, носа або рота
  • уникати тісного контакту з хворими людьми
  • залишатися вдома, якщо захворіли
  • чхати та кашляти у згин ліктя або прикривати рот і ніс серветками, ретельно мити руки водою і милом опісля, провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхні
  • у разі хвороби повідомити свого сімейного лікаря.

Крім того медик вказує на важливу роль якісної та перевіреної інформації про коронавірус як засіб профілактики.

"Адже від початку поширення вірусу ця тема обросла купою міфів про фейкові способи захисту - від "інноваційних" вакцин, яких ще навіть не існує, до різноманітних народних засобів профілактики коронавірусу у вигляді поїдання часнику і цибулі", - йдеться в публікації.

Говорячи про ресурси, які допоможуть розібратися в ситуації з коронавірусом, Супрун назвала розроблений кілька днів тому командою ВООЗ безкоштовний онлайн курс щодо лікування хворих з важким гострим респіраторним захворюванням для медичних працівників.

Навчання включає різні модулі, серед них і введення до 2019-nCoV та заходів інфекційного контролю і готовність до пандемій. Більше інформації про курс - за цим посиланням.

"Поширте цю інформацію та пам’ятайте, що інформаційна гігієна також робить вагомий внесок у зменшення поширеності небезпечних хвороб! А також береже психічне здоров'я", - додала вона.

Новий убивчий коронавірус: Супрун зробила важливу заяву

Коронавірус з Китаю - Уляна Супрун дала поради українцям (Фото: скрін facebook.com/ulanasuprun)

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Новини України вирусУляна Супрун
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