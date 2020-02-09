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Убивчий коронавірус з Китаю: що потрібно знати, нові подробиці

STYLERЖиття    09.02.2020 - 18:04
Убивчий коронавірус з Китаю: що потрібно знати, нові подробиці
Коронавірус - Китай перейменував вірус

Коронавірус був відомий за назвою міста

Смертельний коронавірус з Китаю досі тримає у страху та паніці людей не тільки з Піднебесної, але й інших країн земної кулі. Вірусу, який був виявлений в Ухані, національна комісія з охорони здоров'я Китаю дала офіційну назву, про що пише CNN.

Відзначається, що протягом декількох тижнів вірус був відомий за назвою міста, в якому він виник, що вкрай засмучує жителів Уханя.

З цієї причини вірус буде тимчасово називатися NCP - Novel Coronavirus Pneumonia (нова коронавірусна пневмонія). Коли буде призначена остаточна офіційна назва не повідомляється.

Наголошується, що профілактика коронавіруса така ж, що і при грипі:

  • регулярно мити руки з милом;
  • уникати тісного контакту з людьми з симптомами застуди або грипу;
  • бути обережніше при контактах з дикими тваринами і домашньою худобою;
  • добре проварювати м'ясо і яйця перед вживанням

Нагадаємо, що новий штам по небезпеці, ймовірно, схожий на ТОРС. У Китаї вже заявили, що вірус може передаватися від людини до людини. А в Британії вважають, що цифри по захворюваності сильно занижені.

Названо нові терміни пікового поширення коронавіруса За добу зафіксували майже 90 смертей від коронавірусу в Китаї
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