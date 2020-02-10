Смертельний коронавірус з Китаю: тривожні новини про українців

Коронавірус з Китаю (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус з Китаю дістався до громадян України

Коронавірус з китайської провінції Ухань продовжує забирати життя людей по всьому світу. Станом на 10 лютого, від страшної хвороби загинуло 910 пацієнтів, кількість інфікованих збільшилася до 40 536 осіб. 3352 людини змогли побороти підступний вірус.

Найбільше хворих і загиблих на території Китаю, ще два смертельні випадки зафіксовано на Філіппінах і в Гонконзі. Інфіковані були зафіксовані у 24 країнах світу.

В Україні на даний момент не було жодного підтвердженого випадку, однак є дані, що громадянин України був заражений коронавірусом на борту лайнера Diamond Princess. Круїзний борт стоїть з 3 лютого на карантині в японському порту Йокогама. Станом на 10 лютого, на лайнері вже заражених 136 осіб.

"Серед 66 нових заражених 10 лютого: 45-японці, 11-американці, 4-австралійці, 3-филлипинцы. Один канадець, один британець і один українець", - сказано в повідомленні видання NHK.

За даними українського МЗС, на борту лайнера Diamond Princess знаходиться 25 громадян України – всі вони члени екіпажу. Є інформація, що заражених українців може бути двоє.

"Відомо, що двоє українців, які захворіли на коронавірус на лайнері Diamond Princess, Це жінка 37 років і хлопець 25 років. Обидва були частиною екіпажу - один чоловік працював на кухні, другий - в обслуговуванні, - заявили в МОЗ. З яких міст України родом інфіковані - невідомо", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо про паніку в Національному авіаційному університеті в Києві. Студент столичного університету, громадянин Китаю, втратив свідомість на парах. Його екстрено госпіталізували, а керівництво навчального закладу прийняло рішення закрити весь поверх у зв'язку з підозрою на коронавірус в одного зі студентів.

Пізніше стало відомо, що молодий чоловік просто піднявся пішки на 11 поверх і трохи не розрахував свої сили, тому йому стало погано. На даний момент він перебуває під наглядом медиків.