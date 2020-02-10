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Число заражених коронавірусом українців може зрости, - МОЗ

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 15:20
Число заражених коронавірусом українців може зрости, - МОЗ
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

На Diamond Princess розпочався новий раунд відбору проб на коронавірус

Кількість українців, заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, може зрости. Про це на брифінгу заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, сьогодні МОЗ Японії підтвердив 135 випадків коронавірусної інфекції, однак поки завершено тестування 439 пасажирів і членів екіпажу.

"Зараз захворювання підтверджено у двох українців, які є членами екіпажу. Всі люди з підтвердженою інфекцією переведені в лікарню... Проводиться вже другий раунд відбору проб на цьому судні й кількість випадків може зростати", - додав Кузін.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

Також сьогодні Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.

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