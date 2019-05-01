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Новий титул від королеви: за що нагородили Кейт Міддлтон

STYLERЖиття    01.05.2019 - 14:43
Новий титул від королеви: за що нагородили Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон отримала новий титул (Колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон отримали нагороду і титул особисто від королеви Єлизавети II

Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, була удостоєна нового титулу на честь восьмої річниці свого шлюбу. Про це повідомили на офіційній сторінці королівської сім'ї в Twitter.

Кейт Міддлтон отримала титул Дами Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена (GCVO). Таку нагороду на честь восьмої річниці весілля з принцом Вільямом їй вручила сама королева Єлизавета II. Така висока нагорода вручається тільки за особистим розпорядженням і бажанням Її Величності.

Як пояснили експерти королівського палацу, така висока нагорода з рук королеви Єлизавети для герцогині Кембриджської – це знак того, як вона високо цінує Кейт Міддлтон і підкреслює хороші відносини герцогині з усіма членами королівської сім'ї.

Новий титул від королеви: за що нагородили Кейт Міддлтон

Скріншот (twitter.com/RoyalFamily)

Королівський Вікторіанській орден був заснований 21 квітня 1896 року королевою Вікторією, щоб "віддячити особисто і відзначити людей, які допомогли їй безпосередньо або представляли її інтереси по всій імперії".

У нього є п'ять ступенів: Лицар або Дама Великого Хреста, Лицар або Дама-Командор, Командор, Лейтенант і Член Ордена. Нагорода видається тільки за особистим бажанням Суверена і вручається особисто. Кількість членів ордену не лімітовано і ними можуть стати навіть іноземні громадяни.

Новий титул від королеви: за що нагородили Кейт Міддлтон

Орден Кейт Міддлтон (twitter.com/RoyalFamily)

Для членів ордену раз на чотири роки проводиться релігійна служба в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку, при чому для Лицарів і Дам Великого хреста відведені спеціальні кабінки.

Крім Кейт Міддлтон такий титул має дружина принца Чарльза Камілла Паркер Боулз і дружина молодшого сина королеви Єлизавети, принца Едварда – графиня Уессекська Софі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон відсвяткували річницю свого шлюбу.

А також розповідали про те, що спливла несподівана правда про ворожнечу між Маркл і Міддлтон.

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