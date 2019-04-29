Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили річницю: найкращі фото пари

Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили річницю весілля (фото:instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися вісім років тому

Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися 29 квітня 2011 року після того, як 16 листопада 2010 року було оголошено про заручини між принцом і його давньою подругою, стосунки з якою тривали протягом майже 10 років. Про річницю весілля королівське подружжя повідомило в Instagtam-акаунті Кенсингтонського палацу.

Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили річницю весілля (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт і Вільям познайомилися у 2002 році під час навчання в престижному університеті Сент-Ендрюс у Шотландії. Але у 2007 році розлучилися, а після деякої перерви у відносинах оголосили про заручини.

Одруження принца Вільяма і Кейт Міддлтон відбулося 29 квітня 2011 року в лондонській Соборній церкві Святого Петра у Вестмінстерському абатстві. В день весілля королева Великобританії Єлизавета II присвоїла онукові титул герцога Кембриджського. Архієпископ Кентерберійський Роуен Вільямс офіційно проголосив принца Вільяма і Кейт Міддлтон чоловіком і дружиною.

Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили річницю весілля (фото:instagram.com/kensingtonroyal)

На торжество у Вестмінстерському абатстві були запрошені близько двох тисяч чоловік, у складі яких найвідоміші люди не тільки в оточенні королівської пари, але і у всьому світі.

3 грудня 2012 року офіційний представник королівського двору Великобританії заявив, що дружина принца Вільяма вагітна, а 22 липня 2013 року в 16:24 за місцевим часом у неї народився син - Джордж Олександр Луї, принц Кембриджський.

Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили річницю весілля (з принцом Джорджем, фото: instagram.com/kensingtonroyal)

8 вересня 2014 року офіційний представник королівського двору підтвердив відомості про другу вагітність герцогині Кембриджської. 2 травня 2015 року у 08:34 за місцевим часом Кетрін народила дівчинку, про що повідомив Кенсінгтонський палац. Вільям і Кейт вирішили назвати доньку Шарлоттою Єлизаветою Діаною.

Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили річницю весілля (з дітьми, фото: instagram.com/kensingtonroyal)

4 вересня 2017 Кенсінгтонський палац повідомив, що герцог і герцогиня знаходяться в очікуванні дитини, яка з'явилася на світ у квітні 23 квітня 2018 року. Сина назвали Луї Артур Чарльз Кембриджський.

Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили річницю весілля з принцом Луї, фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Раніше ми писали про те, що розкрилася вся правда про ворожнечу Кейт Міддлтон і Меган Макрл.

Також ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон докладає всі зусилля для того, щоб помирити братів - принца Вільяма і принца Гаррі, оскільки конфлікти в родині їй неабияк набридли.