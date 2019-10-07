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Новий податок на обмін валюти: що про нього відомо

STYLERЖиття    07.10.2019 - 19:34
Новий податок на обмін валюти: що про нього відомо
Обмін валют в Україні (фото: РБК-Україна)

При купівлі або продажу доларів українцям доведеться платити додатковий податок

В Україні може з'явитися новий податок на купівлю та продаж валюти при готівковому обміні. Податок буде становити 1%. Така ініціатива міститься в законопроекті №2208, який 3 жовтня зареєстрував депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

Передбачається, що зібрані кошти будуть направлені на розвиток молодіжного спорту в країні. У пояснювальній записці до документа йдеться, що 85% дітей у скандинавських країнах ходять на різні спортивні заходи та секції.

В Україні цей показник до 2020 року повинен досягти лише 13%. На думку автора законопроекту, це пов'язано з тим, що держава виділяє дуже мало коштів на розвиток спорту молоді.

Новий податок на обмін валюти: що про нього відомо

В 2019 році на спорт з казни було виділено 3,7 млрд грн, з яких лише 23% спрямовуються на розвиток. Очікується, що новий податок на валюту має виправити становище.

Крім того, це стимулюватиме людей переходити на безготівкові платежі. Оскільки податок буде стягуватися тільки при здійсненні готівкових операцій з валютою.

Дубинський також пропонує запровадити штрафні санкції за невидачу фінустановами розрахункового документа платників нового податку.

Чи підтримають такі ініціативи народні депутати, покаже час. Для того, щоб законопроект набув чинності він повинен набрати 226 голосів.

Нагадаємо, що НБУ назвав фактори зміцнення курсу гривні до долара.

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