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Новый налог на обмен валюты: что о нем известно

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 19:34
Новый налог на обмен валюты: что о нем известно
Обмен валют в Украине (фото: РБК-Украина)

При покупке или продаже долларов украинцам придется платить дополнительный налог

В Украине может появиться новый налог на покупку и продажу валюты при наличном обмене. Налог будет составлять 1%. Такая инициатива содержится в законопроекте №2208, который 3 октября зарегистрировал депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Предполагается, что собранные средства будут направлены на развитие молодежного спорта в стране. В пояснительной записке к документу говорится, что 85% детей в скандинавских странах ходят на различные спортивные мероприятия и секции.

В Украине этот показатель к 2020 году должен достичь только 13%. По мнению автора законопроекта, это связано с тем, что государство выделяет очень мало денег на развитие спорта молодежи.

Новый налог на обмен валюты: что о нем известно

В 2019 году на спорт из казны было выделено 3,7 млрд грн, из которых только 23% направляются на развитие. Ожидается, что новый налог на валюту должен поправить положение дел.

Кроме того, это будет стимулировать людей переходить на безналичные платежи. Поскольку налог будет взыматься только при осуществлении наличных операций с валютой.

Дубинский также предлагает внедрить штрафные санкции за невыдачу финучреждениями расчетного документа плательщикам нового налога.

Поддержат ли такие инициативы народные депутаты, покажет время. Для того, чтобы законопроект вступил в силу он должен набрать 226 голосов.

Напомним, что НБУ назвал факторы укрепления курса гривны к доллару.

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