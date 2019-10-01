НБУ назвав фактори зміцнення курсу гривні до долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На валютний ринок впливають кошти нерезидентів, а також аграрний сектор України

Збільшення пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку у 2019 році зумовлено появою нових фундаментальних факторів. Про це йдеться в коментарі Національного банку України.

Як зазначили НБУ, насамперед на валютний ринок впливає стійкий приплив коштів нерезидентів в гривневий державний борг.

"Макрофінансова стабілізація в Україні, цьогорічна масштабна лібералізація руху капіталу, створення зручної інфраструктури завдяки "лінку" із Clearstream, а також поточні тенденції на глобальному фінансовому ринку сприяли поглибленню інтеграції України у міжнародні ринки капіталу", - наголосив заступник голови НБУ Олег Чурій.

На думку заступника голови НБУ, інтерес нерезидентів до гривневих ОВДП має не спекулятивний характер. "В український держборг вкладають кошти поважні інституційні інвестори, яких приваблюють не лише високі процентні ставки, а й комфортне інвестиційне середовище. Тому активне входження нерезидентів в український держборг - це вже не ситуативний тренд, а новий фундаментальний чинник, який визначає і визначатиме надалі ситуацію на валютному ринку", - додав він.

За даними НБУ, інший новий фундаментальний фактор, який став визначальним для ситуації на валютному ринку зараз і залишиться таким в подальшому, - це рекордне зростання врожайності зернових в Україні. Зокрема, за попередніми оцінками, цього року зафіксовано найвищу врожайність пшениці та ячменю в Україні принаймні з початку 2000-х.

"Це означає, що надходження від експорту рекордного врожаю, які продовжують підживлювати пропозицію валюти, є не сезонним чинником, викликаним виключно сприятливими погодними умовами, а й результатом дії нового чинника, який матиме довгостроковий ефект на ситуацію на валютному ринку", - зауважив Чурій.

У НБУ відзначили, щодо підприємства реального сектору економіки помітного попиту на валюту не демонструють. У вересні навіть значні обсяги зовнішніх платежів державними підприємствами було здійснено за рахунок залучених раніше на міжнародних ринках боргових коштів.

Як підкреслили в НБУ, центробанк планує і надалі додержуватися режиму плаваючого обмінного курсу. "За цього режиму НБУ не підтримує жодного значення обмінного курсу, а присутність НБУ на валютному ринку зумовлюється необхідністю накопичувати міжнародні резерви, згладжувати функціонування валютного ринку та підтримувати трансмісію ключової процентної ставки", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4156,60 млн доларів і продав на 248,23 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,38 млн доларів.

Раніше у НБУ заявили, що на курс гривні до долара в 2019 році впливає збільшення валютних надходжень по декількох каналах.

Коментуючи політику плаваючого курсу, яку проводить НБУ, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі нагадав про те, що "стабільність є тільки на кладовищі".

"Стабільний курс - це солодка цукерка, на яку люди ведуться, але вона дуже дорого коштує, обходиться завжди втратами, кризами. І набагато гірше мати ілюзію стабільності, ніж мати реальний плаваючий курс, який адекватно реагує на те, що відбувається на рику", - сказав представник НБУ.