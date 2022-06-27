Нове модульне містечко для переселенців у Бородянці: як воно виглядає (фото)

У Бородянці Київської області запустили ще одне модульне містечко для вимушених переселенців. У ньому тепер буде проживати ще 350 осіб, які втратили свої будинки й квартири в результаті війни Росії проти України.

Як виглядає це містечко розповіла Тетяна Литвинова з Еспресо.

Модульне містечко в Бородянці складається з 4 моноблоків, в кожному - по 40 модулів. У блоках є житлові та санітарні модулі, в яких розміщені душові та туалети.

Також є пральні, їдальні кімнати, ігрові та адміністративні модулі. У кожному модулі є електроенергія, опалення, меблі, засоби особистої гігієни.

Фото: модульне містечко в Бородянці (Еспресо/Тетяна Літвінова)

Це містечко Україні передав уряд Польщі разом з необхідними меблями й абсолютно безкоштовно. Зараз волонтери займаються облаштуванням дитячої кімнати в містечку.

У цьому модульному містечку тепер буде проживати близько 350 осіб, які втратили будинки або квартири в результаті російських обстрілів.

Фото: модульне містечко в Бородянці (Еспресо/Тетяна Літвінова)