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НБУ назвав найбільших одержувачів грошових переказів з України

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 13:57
НБУ назвав найбільших одержувачів грошових переказів з України Фото: українці найчастіше відправляють гроші на територію Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні-червні 2021 року з України за кордон через системи переказу коштів спрямовано 290 млн доларів, що більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року на 36,8%. Сума одного переказу з України зросла на 18,2% до 546 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше відправлено на територію Росії (29%). Далі йдуть Грузія - 17%, Туреччина - 5%, Азербайджан - 5%, Польща-4%.

В Україну через системи переказу коштів спрямовано 1470 млн доларів, що на 23,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі, з США - 19%, з Ізраїлю - 13%, з Італії - 12%, з території Росії - 7%, з Німеччини - 6%. Середня сума одного переказу в Україну зросла на 6,9% до 400 доларів.

НБУ назвав найбільших одержувачів грошових переказів з України

НБУ наводить дані без урахування переказів, здійснених на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через поштові відділення, а також неформальним каналам.

Всього за даними НБУ за січень-червень 2021 року в Україну надійшло 6205 млн доларів, що на 11,6% більше, ніж роком раніше (5559 млн доларів).

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