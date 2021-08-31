НБУ назвав найбільших одержувачів грошових переказів з України

У січні-червні 2021 року з України за кордон через системи переказу коштів спрямовано 290 млн доларів, що більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року на 36,8%. Сума одного переказу з України зросла на 18,2% до 546 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України ( НБУ ).

В Україну через системи переказу коштів спрямовано 1470 млн доларів, що на 23,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі, з США - 19%, з Ізраїлю - 13%, з Італії - 12%, з території Росії - 7%, з Німеччини - 6%. Середня сума одного переказу в Україну зросла на 6,9% до 400 доларів.

За даними НБУ, найбільше відправлено на територію Росії (29%). Далі йдуть Грузія - 17%, Туреччина - 5%, Азербайджан - 5%, Польща-4%.

НБУ наводить дані без урахування переказів, здійснених на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через поштові відділення, а також неформальним каналам.

Всього за даними НБУ за січень-червень 2021 року в Україну надійшло 6205 млн доларів, що на 11,6% більше, ніж роком раніше (5559 млн доларів).