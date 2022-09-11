Новий календар вихідних і свят у жовтні 2022: чи будемо додатково відпочивати

У жовтні 2022 в Україні відзначатиметься багато важливих державних, релігійних, професійних свят, головне з яких - День Захисника України, який співпадає з Покровою Пресвятої Богородиці.

Які свята відзначимо, чи будуть додаткові вихідні - читайте в матеріалі Styler нижче.

Скільки буде вихідних

Всього в жовтні 31 календарний день, з яких 21 день - робочий, а 10 днів - вихідні.

Вихідними днями будуть: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 жовтня.

Також зазвичай передбачено й додатковий вихідний - 14 жовтня в День Захисника України, День Українського Козацтва.

Але через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.

Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.

15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року.

Всі свята у жовтні 2022