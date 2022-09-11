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Чи будуть люті морози? Синоптики дали новий прогноз на зиму

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Неділя 11 вересня 2022 10:29
Чи будуть люті морози? Синоптики дали новий прогноз на зиму Фото: Якою буде погода в Україні взимку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні взимку, і чи варто запасатися дровами і обігрівачами, щоб не замерзнути в домівках та квартирах.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою протягом зимових місяців.

Зима має буде теплою

Хоча фахівці стовідсотково не можуть спрогнозувати, якою саме буде зима в Україні, найімовірніше нас чекає тепла зима.

"За прогнозами, які є на цей час, очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими у 2019-20-х роках. І всі наступні та попередні зими були також теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимовий період", - розповіла Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

Чи будуть люті морози? Синоптики дали новий прогноз на зиму

Колаж РБК-Україна: Якою буде погода взимку

Фахівець зазначила, що попри ймовірність теплої зими, можливі короткочасні періоди, коли заходитиме арктичне повітря і температура знижуватиметься.

Все залежатиме від процесів, що відбуваються у світових океанах, звідки приходитимуть потоки повітря в нашу країну.

Директор Українського метеорологічного центру Микола Кульбіда також підтвердив, що дуже холодної зими не буде.

"Така ймовірність для України є мізерною. Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі і на загальному періоді зими не позначаться", - написав він.

Раніше ми писали, як підготуватися до зими в умовах війни та які речі потрібно запасти.

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