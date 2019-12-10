Новий рік на порозі: скільки коштує оренда квартир на свята

Оренда квартири на Новий рік (Колаж РБК-Україна)

Оренда квартири на Новий рік у Києві обійдеться у велику суму

Оренда квартир для святкування Нового року збільшилася майже у два рази і зняти звичайну двокімнатну квартиру за три тижні до свят вже стає складніше, так як багато хто кинувся бронювати житло ще на початку грудня. Про те, у скільки обійдеться оренда квартир на святкові вихідні, йдеться в матеріалі Vesti.

Як повідомляють аналітики агентств з оренди житла, бронь на новорічні свята українці почали ставити ще в середині листопада. Популярністю користуються не тільки квартири в місті, але і будинку в передмісті. Більшість власників квартир пропонують оренду не менше, ніж на дві доби і більше.

Крім того, стало популярним бронювати житло за рік – українці після святкування попереднього Нового року відразу ж бронюють житло на наступні свята. Власники житла попередньо беруть частину оплату або суму рівну оплаті за одну добу.

Варто врахувати, що на свята власники житла піднімають ціну в два, а то і в три рази від звичайної добової ціни.

Однокімнатна квартира в Києві в середньому зараз коштує від 720 гривень на добу. А ось на новорічну ніч її ціна підніметься до 2200, з урахуванням того, що орендувати доведеться мінімум на три дні, то доведеться викласти не менше 6600 гривень.

Двокімнатна квартира зараз здається в оренду за 990 гривень, на новорічні свята ціна за одну добу може зрости до 2000-3000 гривень. Трикімнатні квартири коштують від 3300 гривень на добу до 5000 гривень.

П'ятикімнатний котедж в Києві коштує від 60 000 гривень за п'ять святкових днів, при тому, що звичайна ціна оренди – у середньому близько 5000 гривень на добу. За ці гроші можна зняти будиночок з кухнею-їдальні, сауною, басейном і альтанкою.

Оренда квартир на Новий рік (Колаж РБК-Україна)

Не сильно відрізняються ціни і в інших містах. В Одесі за однокімнатну квартиру в свята власники хочуть 1200-1800 гривень на добу. За двокімнатну або трикімнатну доведеться викласти від 2300 до 3600 гривень на добу.

У Львові однокімнатна квартира в центрі не в святкові дні коштує від 500 гривень на добу, а ось на Новий рік така ж квартира обійдеться 1000-1500 гривень на добу. Двокімнатна коштуватиме від 2200 гривень на добу, трикімнатна 2000-3000 гривень на добу.

Різниця в ціні залежить від району міста, наповнення, ремонту, віддаленості від центру. Варто зазначити, що більшою популярністю на свята користуються саме квартири великої площі, а також котеджі або будинки.

Власники квартир часто ставлять обмеження – деякі відмовляються здавати для святкування великим компаніям. Деякі обмежують за кількістю людей – в невеликі квартири дозволяють привести компанію з 8-10 осіб.

Щоб уникнути проблем, орендодавці укладають договір, у якому прописують навіть ремонт у разі пошкоджень квартири, меблів або техніки. Також вони беруть передоплату не менше 50% від загальної суми оренди. Буває, що власники квартир вимагають ксерокопії документів всіх учасників заходу.