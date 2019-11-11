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Квартиру Януковича у Києві здали в оренду: за скільки можна зняти

STYLERЖиття    11.11.2019 - 14:48
Квартиру Януковича у Києві здали в оренду: за скільки можна зняти
Скільки коштує орендувати квартиру Януковича (Колаж РБК-Україна)

Квартира колишнього президента України Віктора Януковича тепер здана в оренду

Квартира Віктора Януковича на Оболонській набережній тепер здана в оренду і вже приносить дохід державі. Про це повідомив голова Агентства по розшуку та менеджменту активів (АРМА) Антон Янчук, передає "24 канал". Вартість житла "легітимного" оцінили в 26,904 мільйонів гривень і передали її в управління ТОВ "СВМ Консалтинг".

"На момент передачі в управління, квартира була в непридатному для використання стані. Тому в будинку зробили ремонт, купили і встановили дороге обладнання, освітлення, відремонтували мансарду і котел, а також налагодили систему опалення. Все робилося згідно з програмою управління цією нерухомістю", - розповів Антон Янчук.

Квартиру Януковича у Києві здали в оренду: за скільки можна знятиКолишня квартира Януковича на Оболонській набережній (фото: 24tv.ua)

До речі, площа елітного житла 240 квадратних метрів. Вартість оренди житла екс-президента 30 тисяч гривень на місяць.

"Орендар знімає цю квартиру приблизно за 30 тисяч гривень в місяць. Можна піднімати питання щодо ціни - в умовах вільного ринку така нерухомість могла б виглядати дорожче. Але неможливо порівнювати умови вільного ринку і передачу арештованого майна в оренду. Знайти орендаря, який погодиться заїхати у приміщення, з якого через три дні його можуть виселити, - вкрай непросто", - розповів Янчук.

Квартиру Януковича у Києві здали в оренду: за скільки можна знятиВікна в колишній квартирі Януковича (фото: 24tv.ua)

Держава отримує гроші від оренди колишнього президента-втікача. Так, станом на 5 листопада 2019 року отримані доходи від управління в сумі 284 100 грн. За рахунок цих грошей компенсовані всі витрати на управління - 162 343 грн, сплачено податки в сумі 80 007 грн і перераховані до державного бюджету доходи в сумі 31 312 грн.

Квартиру Януковича у Києві здали в оренду: за скільки можна зняти

Колишня квартира Януковича на Оболонській набережній (фото: 24tv.ua)

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