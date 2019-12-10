Новый год на пороге: сколько стоит аренда квартир на праздники

Аренда квартиры на Новый год (Коллаж РБК-Украина)

Аренда квартиры на Новый год в Киеве обойдется в крупную сумму

Аренда квартир для празднования Нового года увеличилась почти в два раза и снять обычную двухкомнатную квартиру за три недели до праздников уже становится сложнее, так как многие ринулись бронировать жилье еще в начале декабря. О том, во сколько обойдется аренда квартир на праздничные выходные, говорится в материале Vesti.

Как сообщают аналитики агентств по аренде жилья, бронь на новогодние праздники украинцы начали ставить еще в середине ноября. Популярностью пользуются не только квартиры в городе, но и дома в пригороде. Большинство владельце квартир предлагают аренду не менее, чем на двое суток и более.

Кроме того, стало популярным бронировать жилье за год – украинцы после празднования предыдущего Нового года сразу же бронируют жилье на следующие праздники. Владельцы жилья предварительно берут часть оплаты или сумму равную оплате за одни сутки.

Стоит учесть, что на праздники владельцы жилья поднимают цену в два, а то и в три раза от обычной посуточной цены.

Однокомнатная квартира в Киеве в среднем сейчас стоит от 720 гривен в сутки. А вот на новогоднюю ночь ее цена поднимется до 2200, с учетом того, что арендовать придется минимум на три дня, то придется выложить не менее 6600 гривен.

Двухкомнатная квартира сейчас сдается в аренду за 990 гривен, на новогодние праздники цена за одни сутки может вырасти до 2000-3000 гривен. Трехкомнатные квартиры будут стоить от 3300 гривен в сутки до 5000 гривен.

Пятикомнатный коттедж в Киеве будет стоит от 60000 гривен за пять праздничных дней, при том, что обычная цена аренды – в среднем около 5000 гривен в сутки. За эти деньги можно снять домик с кухней-столовой, сауной, бассейном и беседкой.

Аренда квартир на Новый год (Коллаж РБК-Украина)

Не сильно отличаются цены и в других городах. В Одессе за однокомнатную квартиру в праздники владельцы хотят 1200-1800 гривен в сутки. За двухкомнатную или трехкомнатную придется выложить от 2300 до 3600 гривен в сутки.

Во Львове однокомнатная квартира в центре не в праздничные дни стоит от 500 гривен в сутки, а вот на Новый год такая же квартира обойдется 1000-1500 гривен в сутки. Двухкомнатная будет стоит от 2200 гривен в сутки, трехкомнатная 2000-3000 гривен в сутки.

Разница в цене зависит от района города, наполнения, ремонта, удаленности от центра. Стоит отметить, что большей популярностью на праздники пользуются именно квартиры большой площади, а также коттеджи или дома.

Владельцы квартир часто ставят ограничения – некоторые отказываются сдавать для празднования большим компаниям. Некоторые ограничивают по количеству людей – в небольшие квартиры разрешают привести компанию из 8-10 человек.

Чтобы избежать проблем, арендодатели заключают договор, в котором прописывают даже ремонт в случае повреждений квартиры, мебели или техники. Также они берут предоплату не менее 50% от общей суммы аренды. Бывает, что владельцы квартир требуют ксерокопии документов всех участников мероприятия.