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Оренда квартир в Україні: до чого треба готуватися

STYLERЖиття    03.11.2019 - 08:25
Оренда квартир в Україні: до чого треба готуватися
Оренда житла в Україні (фото з відкритих джерел)

Експерт розповів, що зараз відбувається на орендному ринку житла в Україні

Оренда житла в Україні може знизитися, якщо в країні оперативно запрацює ринок іпотечних кредитів. Про це розповів експерт аналітичного центру Анатолій Топал. За його словами, вартість оренди житла в такому випадку може знизитися на 35-40 %.

"У нас ціну визначає попит і пропозиція. Якщо орендарі не захочуть платити за такими цінами, то і будуть знижувати ціни. Існує ще одна точка зору експертів: коли повернуть нормальну іпотеку, то активність ринку оренди може скоротитися на 35 – 40%", - цитує слова експерта видання "Сегодня".

Він зазначив, що в Україні потроху тримається тенденція для платоспроможного населення знімати квартири, а не купувати їх. Це пов'язано з бажанням людей не прив'язуватися до місця проживання, адже можлива робота в іншому кінці міста, наприклад.

Оренда квартир в Україні: до чого треба готуватися

Експерт повідомив, що до європейських показників зарплат українцям ще далеко. Якщо в Європі приблизно 60-70% житлового фонду – орендне, то в Україні цей відсоток складає всього 5-10%. Варто зазначити, що більша частина орендного ринку так і залишається в тіні і зовсім не регулюється.

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