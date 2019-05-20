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Скільки можна? У фіналі "Гри престолів" знайшли новий кіноляп (фото)

STYLERФільми і серіали    20.05.2019 - 14:42
Скільки можна? У фіналі "Гри престолів" знайшли новий кіноляп (фото)
У фіналі "Гри престолів" знайшли кіноляп (фото: HBO)

"Гра престолів" знову засмутила глядачів

"Гра престолів" завершилася. Фінальна, шоста серія восьмого сезону побачила світ 20 травня. Уважні глядачі виявили в останньому епізоді грубий кіноляп, повідомляє The Verge.

Так, від уваги пильних шанувальників телесаги не змогла не вислизнути пластикова пляшка, що стоїть за чобітьми акторів. Тим часом в HBO поки не поспішають коментувати неодноразові кіноляпи.

Скільки можна? У фіналі &quot;Гри престолів&quot; знайшли новий кіноляп (фото)

У фіналі "Гри престолів" знайшли кіноляп (фото: twitter.com)

    У фіналі "Гри престолів" знайшли кіноляп (twitter.com)

    А ось користувачі мережі не на жарт розлютилися через помилки, які допускають творці культового серіалу. Вони залишають безліч коментарів в Twitter.

    • Навіть не намагаються;
    • Скільки можна?
    • Це мене так злить!
    • Цей сезон - такий мотлох;
    • Це 2019. Пластикові пляшки повинні бути повністю забанені.

    До речі, виконавиця ролі Санси Старк відчувала психологічні проблеми і навіть подумувала про самогубство.

    А також ми повідомляли про те, що фанати серіалу "Гра престолів" незадоволені кінцівкою восьмого сезону і хочуть вимагати від творців перезняти фінальні епізоди.

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