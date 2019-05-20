Скільки можна? У фіналі "Гри престолів" знайшли новий кіноляп (фото)

У фіналі "Гри престолів" знайшли кіноляп (фото: HBO)

"Гра престолів" знову засмутила глядачів

"Гра престолів" завершилася. Фінальна, шоста серія восьмого сезону побачила світ 20 травня. Уважні глядачі виявили в останньому епізоді грубий кіноляп, повідомляє The Verge.

Так, від уваги пильних шанувальників телесаги не змогла не вислизнути пластикова пляшка, що стоїть за чобітьми акторів. Тим часом в HBO поки не поспішають коментувати неодноразові кіноляпи.

У фіналі "Гри престолів" знайшли кіноляп (фото: twitter.com)

У фіналі "Гри престолів" знайшли кіноляп (twitter.com)

А ось користувачі мережі не на жарт розлютилися через помилки, які допускають творці культового серіалу. Вони залишають безліч коментарів в Twitter.

Навіть не намагаються;

Скільки можна?

Це мене так злить!

Цей сезон - такий мотлох;

Це 2019. Пластикові пляшки повинні бути повністю забанені.

До речі, виконавиця ролі Санси Старк відчувала психологічні проблеми і навіть подумувала про самогубство.

А також ми повідомляли про те, що фанати серіалу "Гра престолів" незадоволені кінцівкою восьмого сезону і хочуть вимагати від творців перезняти фінальні епізоди.