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Кхалісі, Санса і Дайенерис: серіал "Гра престолів" побив новий рекорд

STYLERФільми і серіали    14.05.2019 - 08:57
Кхалісі, Санса і Дайенерис: серіал "Гра престолів" побив новий рекорд
"Гра престолів" б'є рекорди (Колаж РБК-Україна)

Світ побачить у майбутньому нових Кхалісі, Сансу і Арью

Імена персонажів із серіалу "Гра престолів" стають все більш популярними в американських батьків. Вони реєструють дітей з іменами улюблених героїв. Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на дані Служби соціального забезпечення США.

За даними Служби соціального забезпечення США, тільки за 2018 року в Америці було зареєстровано 560 дівчаток з ім'ям Кхалісі. Для порівняння, у 2017 році таких дівчаток було на 100 менше. У перекладі з вигаданої мови дотракійців, Кхалісі означає "королева".

У 2014 році ім'я Кхалісі увійшло в число найкращої тисячі імен для дівчаток.

Редактор видання Bloomberg Нік Тернер зазначив на своїй сторінці в Twitter, що ім'я Кхалісі в США зараз більш популярне серед дівчат, ніж Глорія, Енн або Джулі.

Кхалісі, Санса і Дайенерис: серіал &quot;Гра престолів&quot; побив новий рекорд

Кхалісі (Кадр із серіалу "Гра Престолів")

На честь молодшої дочки Неда Старка Арьї - в 2018 році було названо шокуюче число дівчаток – 2545 новонароджених. З урахуванням того, як розвиваються події в серіалі, в 2019 році це ім'я поб'є і свій попередній рекорд. За вісім років ця цифра зросла від 273 до 2545.

Кхалісі, Санса і Дайенерис: серіал &quot;Гра престолів&quot; побив новий рекорд

Арья Старк (Кадр із серіалу "Гра престолів")

Також популярними стали ім'я королеви Дайенерис Таргаріен, ім'я старшої дочки Неда Старка – Санси і навіть ім'я королеви Семи Королівств – Серсеї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що актриса, яка виконала роль Санса Старк, зробила несподіване зізнання.

А також розповідали про те, що зірка "Ігри престолів" розповіла секрет однієї з сцен.

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