Новий астрологічний рік почався: що чекає різні знаки Зодіаку

Новий астрологічний рік 2020 розпочався 20 березня в день весняного рівнодення. В цей день відбулося максимальне зближення на нічному небі Марса і Юпітера. З'єднання цих планет знаменує собою початок нового астрологічного року, який допоможе залучити в життя багато прекрасного. Астрологічний рік, на думку астрологів, розпочнеться дуже бурхливо і яскраво.

20 березня роком почне керувати Місяць, що по-різному позначиться на удачі кожного зі Знаків Зодіаку. Серед найбільш важливих тим впливу Місяця — це материнство, здоров'я. Також Місяць допомагає у відносинах та побудові родинних відносин. Все це вийде на перший план протягом наступних дванадцяти місяців.

Астрологи вважають, що Місяць по своїй натурі двоїстий, тому допомагає людям, які сфокусовані на духовних засадах, але і не забуває про матеріалістів. Місяць буде впливати на ваше життя в самих різних сферах життя. Експерти розповіли, як Місяць впливає на кожного зі знаків Зодіаку, а також дали короткі та ємні поради на майбутній астрологічний рік.

Овен. Тема сім'ї для вас стане найважливішою. Цей астрологічний рік буде зосереджений на наданні підтримки близьким. Але також не треба боятися просити їх про допомогу у важкі хвилини.

Телець. Тільцям в новому астрологічному році потрібно зосередитися на першочергових проблемах. Астролог радить займатися особистими справами, уникаючи зайвої відкритості.

Близнюки. Представникам цього знаку Зодіаку варто більше думати про роботу, своє фінансове становище й бути гранично обережними у витратах. Не виключені великі фінансові проблеми.

Рак. Не довіряйтеся думці оточуючих, тому що вона може зіграти злий жарт з вашими особистими успіхами. Важливо пам'ятати про самостійність і боротися зі страхами. В справах і в любові потрібна сміливість.

Лев. Левам варто остерігатися почуття спустошеності та відчуженості. Постарайтеся приділяти більше часу коханим і сім'ї. Важливо відчувати присутність поряд близьких людей, відповідати взаємністю на любов і доброту. Цих знаків у новому астрологічному році чекає великий фінансовий прибуток.

Діва. Цим знакам зірки радять не фокусуватися на минулому і дивитися в майбутнє. Не можна залишати невирішеними внутрішньосімейні проблеми й негаразди у стосунках.

Ваги. Тема суспільного визнання для Терезів буде найактуальнішою. Не варто квапити події та дозволяти марнославству керувати вами. Цей астрологічний рік для Терезів почнеться з неприємних новин.

Скорпіон. У новому астрологічному році Скорпіонам варто більше уваги приділяти своїм власним почуттям. Думка оточуючих не допоможе розв'язати проблеми. Робіть акцент на роботі й не бійтеся починати нові проєкти.

Стрілець. У наступні дванадцять місяців не варто ризикувати зайвий раз і піддавати себе серйозним випробуванням. Спокійна обстановка буде більш прийнятною. Приділяйте більше часу саморозвитку, тоді всі проблеми будуть вирішуватися більш швидко і розумно.

Козеріг. Козерогам доведеться справлятися з труднощами самостійно. Більшість негараздів буде стосуватися взаємин з людьми, в тому числі й у родині. При цьому можливі великі прибутки та кар'єрне зростання. Але занурюватися виключно в роботу астрологи не радять.

Водолій. Представникам цього Знаку варто більше присвячувати себе своєму здоров'ю. Варто остерігатися проблем з настроєм, більш ретельно планувати справи.

Риби. Риб в новому астрологічному періоді очікують проблеми в спілкуванні з людьми та творчий застій, з яким можна впоратися підвищенням мотивації.

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