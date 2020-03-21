Новый астрологический год начался: что ждет разные знаки Зодиака

Новый астрологический год 2020 начался 20 марта в день весеннего равноденствия. В этот день состоялось максимальное сближение на ночном небе Марса и Юпитера. Соединение этих планет знаменует собой начало нового астрологического года, который поможет привлечь в жизнь много прекрасного. Астрологический год, по мнению астрологов, начнется весьма бурно и ярко.

20 марта годом начнет управлять Луна, что по-разному скажется на удаче каждого из Знаков Зодиака. Среди самых важных тем влияния Луны — это материнство, здоровье. Также Луна помогает в отдыхе и построении родственных отношений. Все это выйдет на первый план в течении следующих двенадцати месяцев.

Астрологи считают, что Луна по своей натуре двойственна, поэтому помогает людям, которые сфокусированы на духовных началах, но и не забывает про материалистов. Луна будет влиять на вашу жизнь в самых разных сферах жизни. Эксперты рассказали, как Луна повлияет на каждый из знаков Зодиака, а также дали короткие и емкие советы на будущий астрологический год.

Овен. Тема семьи для вас станет самой важной. Этот астрологический год будет сосредоточен на оказании поддержки близким. Но также не нужно бояться просить их о помощи в трудные минуты.

Телец. Тельцам в новом астрологическом году нужно сфокусироваться на первоочередных проблемах. Астролог советует заниматься личными делами, избегая излишней открытости.

Близнецы. Представителям этого знака Зодиака стоит больше думать о работе, своем финансовом положении и быть предельно осторожными в затратах. Не исключены крупные финансовые проблемы.

Рак. Не доверяйтесь мнению окружающих, потому что оно может сыграть злую шутку с вашими личными успехами. Важно помнить о самостоятельности и бороться со страхами. В делах и в любви потребуется смелость.

Лев. Львам стоит остерегаться чувства опустошенности и отрешенности. Постарайтесь уделять больше времени любимым и семье. Важно чувствовать присутствие рядом близких людей, отвечать взаимностью на любовь и доброту. Этих знаков в новом астрологическом году ждет крупная финансовая прибыль.

Дева. Этим знакам звезды советуют не фокусироваться на прошлом и смотреть в будущее. Нельзя оставлять нерешенными внутрисемейные проблемы и неурядицы в отношениях.

Весы. Тема общественного признания для Весов будет самой актуальной. Не стоит торопить события и позволять тщеславию управлять вами. Этот астрологический год для Весов начнется с неприятных новостей.

Скорпион. В новом астрологическом году Скорпионам стоит больше внимания уделять своим собственным чувствам. Мнение окружающих не поможет решить проблемы. Делайте акцент на работе и не бойтесь начинать новые проекты.

Стрелец. В предстоящие двенадцать месяцев не стоит рисковать лишний раз и подвергать себя серьезным испытаниям. Спокойная обстановка будет более приемлемой. Уделяйте больше времени саморазвитию, тогда все проблемы будут решаться более быстро и разумно.

Козерог. Козерогам придется справляться с трудностями в одиночку. Большинство неурядиц будет касаться взаимоотношений с людьми, в том числе и в семье. При этом возможны крупные прибыли и карьерный рост. Но погружаться исключительно в работу астрологи не советуют.

Водолей. Представителям этого Знака стоит больше посвящать себя своему здоровью. Стоит остерегаться неполадок с настроением, более тщательно планировать дела.

Рыбы. Рыб в новом астрологическом периоде ожидают проблемы в общении с людьми и творческий застой, с которым можно справиться повышением мотивации.

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