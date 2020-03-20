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Гороскоп на квітень: на ці знаки Зодіаку чекає казкова удача

STYLERЖиття    20.03.2020 - 21:45
Гороскоп на квітень: на ці знаки Зодіаку чекає казкова удача
Гороскоп 2020 (колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, на які знаки Зодіаку в квітні чекає біла смуга в житті

Гороскоп 2020 віщує деяким знакам Зодіаку завидне везіння та успіх після довгої боротьби за "місце під Сонцем". Астрологи назвали щасливчиків, яких вже у квітні чекає біла смуга та відмінний трамплін для нових важливих знайомств, фінансових і кар'єрних досягнень та сприятливих подій.

На що варто звернути особливу увагу, щоб максимально скористатися вдалим періодом і не пройти повз "знаків" зірок - читайте в матеріалі Styler.

Овен

Овни зможуть відчути помітний приплив натхнення і внутрішніх сил вже з самого початку квітня. Представники цього зодіакального сузір'я після старту астрономічної весни - коли Марс, Юпітер, Сатурн та Місяць вишикувалися в ряд - зможуть відчути особливу позитивний вплив планет і супутника. Астрологи обіцяють вам почуття окриленості та приплив енергії, що дозволить справлятися з великим напливом інформації та вирішувати робочі процеси без зусиль, ніби граючись.

У другому місяці весни для Овнів можуть відкритися нові "вікна можливостей", тому важливо вдумливо сортувати новини і свіжі пропозиції керівництва, а також ініціативи партнерів по бізнесу - це дозволить вам у разі вірного рішення істотно зміцнити бюджет і сприятиме стрімкому кар'єрному зростанню.

Близнюки

Близнюки у квітні, зможуть нарешті відійти від напруженого періоду в березні й увійти в наступний місяць, закривши всі "хвости". Втім, для цього ще тиждень доведеться неабияк потрудитися, але ці зусилля доречно розглядати як інвестиції на швидке майбутнє. За словами астрологів, представникам цього знаку Зодіаку зірки будуть особливо прихильні у фінансовій сфері, а також у сфері стосунків - дуже вірогідні важливі кардинальні рішення, які приведуть до позитивних наслідків.

У той же час читці зірок просять звернути увагу на своє здоров'я і харчування, щоб весняний авітаміноз не затьмарив всі інші позитивні дарунки весни.

Стрілець

Стрільці у квітні, зможуть добре поправити свої бюджети і обзавестися впливовими знайомствами. У цьому контексті доречно стане привнести зміни та покращення в гардеробі та власному іміджі. Приплив натхнення також можна конвертувати на сміливість впустити в свої будні новизну і дати добро на експерименти.

Також атрологи говорять про високу ймовірність кар'єрного зростання, тому особиста харизма і цілеспрямованість зможуть стати вашими надійними "провідниками" вгору на цій драбині.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця цього тижня - по 22 березня.

Життя кардинально зміниться: ці знаки Зодіаку чекають серйозні зміни На ці знаки Зодіаку чекає казковий успіх: гроші просто під ногами
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