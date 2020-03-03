У Нових Санжарах відзначили свято: Скалецька вразила своїм зовнішнім виглядом

Зоряна Скалецька з'явилася в скафандрі (фото: РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я вразила своїм зовнішнім виглядом у Нових Санжарах

У Нових Санжарах знаходяться евакуйовані з Уханя українці, а також кілька іноземців. До кінця карантину залишається менше тижня і життя людей йде своєю чергою. Так, в санаторії вирішили відсвяткувати день народження однієї з дівчат Ольги - їй виповнилося 24 роки. Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька вирішила прийти на свято в скафандрі. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"А у нас знову свято: Ольга святкує 24-й день народження! Торт, повітряні кульки і – найголовніше - прекрасний настрій присутні. Міцного здоров'я, справжніх друзів, любові і яскравих подій вам, Ольга! Будьте щасливі!" - написала Скалецька.

Судячи по знімку, тільки одна Скалецька знаходиться в скафандрі, інші люди обмежилися масками.

Зоряна Скалецька привітала з днем народження эвакуированную українку (фото: facebook, Zoryana Skaletska)



Нагадаємо, що 20 лютого евакуація українців з китайського Уханя супроводжувалася масовими протестами в Нових Санжарах, що викликало широкий резонанс у всьому світі. Дії мешканців селища під Полтавою, які намагалися не допустити розміщення приїжджих в місцевому санаторії на профілактичний карантин, влаштовували бійку з силовиками і закидали камінням автобуси з людьми. Всі повернулися з Китаю громадяни були абсолютно здорові.