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В Новых Санжарах отметили праздник: Скалецкая поразила своим внешним видом

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 08:23
В Новых Санжарах отметили праздник: Скалецкая поразила своим внешним видом
Зоряна Скалецкая явилась в скафандре (фото: РБК-Украина)

Министр здравоохранения поразила своим внешним видом в Новых Санжарах

В Новых Санжарах находятся эвакуированные из Уханя украинцы, а также несколько иностранцев. До конца карантина остается меньше недели и жизнь людей идет своим чередом. Так, в санатории решили отпраздновать день рождения одной из девушек Ольги - ей исполнилось 24 года. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая решила придти на праздник в скафандре. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"А у нас опять праздник: Ольга празднует 24-й день рождения! Торт, воздушные шарики и – самое главное - прекрасное настроение присутствуют. Крепкого здоровья, настоящих друзей, любви и ярких событий вам, Ольга! Будьте счастливы!" - написала Скалецкая.

Отметим, что судя по снимку, только одна Скалецкая находится в скафандре, остальные люди ограничились масками.

В Новых Санжарах отметили праздник: Скалецкая поразила своим внешним видомЗоряна Скалецкая поздравила с днем родждения эвакуированную украинку (фото: facebook, Zoryana Skaletska)

Напомним, что 20 февраля эвакуация украинцев из китайского Уханя сопровождалась массовыми протестами в Новых Санжарах, что вызвало широкий резонанс во всем мире. Действия жителей поселка под Полтавой, которые пытались не допустить размещение приезжих в местном санатории на профилактический карантин, устраивали драку с силовиками и забрасывали камнями автобусы с людьми. Все вернувшиеся из Китая граждане были совершенно здоровы.

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