Нові закони: чи можуть забрати квартиру за борги ЖКГ

Опалювальний сезон 2019 українці зустріли з боргами по ЖКГ на загальну суму в 50 млрд грн. Неплатоспроможність заплатити більшої частини боржників може призвести до складних механізмів стягнення коштів комунальними підприємствами. Як виникають такі борги і що буде з тими, хто не заплатить за рахунками вчасно - розповідає "Апостроф".

Як повідомляється у виданні, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатин повідомив, що комунальні підприємства, які надають послуги ЖКГ, ведуть систематичну роботу з боржниками.

"Кожен місяць формуються списки боржників. Спочатку йдуть "нагадування", але якщо боржник не йде на контакт, формується судовий позов з вимогою виплати боргу. У сумі позову враховуються фінансові санкції: судові витрати і робота судових виконавців. Після задоволення позову, виконавча служба знаходить боржника, йому блокуються рахунки в банку, кредитні лінії та інші фінансові активи", - пояснив Лопатін.

За статистикою більше 50% боржників платять за рахунками самостійно, ще 30% оскаржують суму і їм можуть зробити перерахунок, та ще 20% - вирішують питання в судовому порядку.

Газ (ілюстративне фото: pixabay.com)

При цьому українське законодавство допускає конфіскацію або арешт житла боржника при відсутності інших фінансових активів. Процедура ця непроста, має кілька аспектів та умов. Юристи пояснюють, що цей механізм використовується в основному як психологічний метод – "залякування", а не як реальний механізм справляння боргів.

У позасудовому порядку постачальник житлово-комунальних послуг може лише вимагати у споживача таких послуг сплатити заборгованість. Постачальник також не має права погрожувати тим, що за наявної заборгованості він відбере житло. Такі дії є незаконними. "Вибити" борги, забравши квартиру чи будь-яке інше майно, постачальник житлово-комунальних послуг також не може.

Якщо боржник відмовляється погашати борги добровільно або укласти договір реструктуризації, то постачальник комунальних послуг може звернутися до суду та вимагати сплати самої суми заборгованості разом з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення пеню. Порядок примусового виконання рішення суду про стягнення заборгованості і порядок реалізації нерухомого або іншого майна регулюються Законом України "Про виконавче провадження".

Юристи відзначають, що у разі відсутності будь-яких доходів у боржника для погашення заборгованості, стягнення може бути звернено на належне йому майно. Це можуть бути об'єкти нерухомості, транспортні засоби або інше майно. Законом передбачений порядок опису таких активів, виставлення їх на торги з метою реалізації.

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