ОПЗЖ виступила за зниження тарифів

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У ОПЗЖ відзначили, що за останні п'ять років тарифи на комунальні послуги зросли в 8-9 разів

"Опозиційна платформа - За життя" виступила за зниження тарифів на опалення, газ, гарячу воду та інші комунальні послуги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політсили.

"З настанням опалювального сезону комунальні підприємства знову готуються підвищити тарифи на опалення, газ, гарячу воду та інші комунальні послуги. В середньому по Україні вартість ЖК-послуг може зрости на додаткові 20% і більше, при цьому тарифи вже зросли в десять разів за останні п'ять років, а заборгованість населення за послуги ЖКГ становить понад 50 млрд грн. "Опозиційна платформа - За життя" вимагає від влади не намагатися самоусунутися від проблем, а виконувати свої передвиборні обіцянки - приборкати зростання тарифів і привести їх рівень у відповідність з доходами населення", - йдеться в заяві.

У ОПЗЖ відзначили, що за останні п'ять років тарифи на комунальні послуги зросли в 8-9 разів.

"Українські сім'ї не в змозі за них платити. У людей накопичуються борги, комунальні підприємства балансують на межі банкрутства і зупинки. Продовження політики зростання тарифів в таких умовах - це шлях до руйнування українських громадян і колапсу всього комунального господарства країни", - заявили в ОПЗЖ.

У політсилі відзначили, що в ході передвиборної кампанії нинішня влада обіцяла забезпечити зростання доходів українських громадян, надати субсидії і провести зниження комунальних тарифів.

"Саме за це голосували виборці і, поряд з забезпеченням миру в країні, це головна вимога українського народу до влади. Але зараз влада намагається самоусунутися від виконання передвиборчих обіцянок і закриває очі на вимоги суспільства. Представники Кабміну роздають інтерв'ю, в яких без тіні сорому заявляють, що тарифи знижені не будуть на вимогу МВФ. "Опозиційна платформа - За життя" вимагає припинити тарифне беззаконня. Подальше зростання комунальних тарифів - це прямий обман українського народу і повне політичне банкрутство нинішньої влади", - йдеться в заяві.

Політсила вимагає від парламенту приступити до розгляду поданих фракцією ОПЗЖ законопроектів, спрямованих на забезпечення своєчасних і гарантованих субсидій населенню, списання комунальних боргів малозабезпеченим та зниження цін на газ для домогосподарств.

"Ми наполягаємо на необхідності внести запропоновані нами зміни в проект Держбюджету. Вони передбачають збільшення державного фінансування субсидій, надання субвенцій місцевим радам для зниження тарифів, збільшення фінансування державних програм з енергозбереження. Сьогодні є всі умови для того, щоб знизити комунальні тарифи в два рази. Для цього необхідно забезпечити прямі поставки газу з Росії, використовувати газ власного видобутку на потреби населення і комунальних підприємств, спрямувати державні інвестиції в енергозбереження", - заявили в політсилі.

У політсилі також додали, що ОПЗЖ "буде домагатися зниження тарифів та поліпшення життя українських громадян. Мир, демократія, соціальна держава - це головні пріоритети нашої партії. Боремося разом! Разом переможемо!".