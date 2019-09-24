Новинський розповів, як списати населенню заборгованість по ЖКГ

Фото: Вадим Новинський (facebook.com/OppoblocOfficial)

Новинський вніс до парламенту відповідний законопроект

Народний депутат Вадим Новинський вніс у парламент законопроект під №1106, яким пропонується списати побутовим споживачам заборгованість за комунальні послуги, що накопичилася за станом на 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна.

Документом пропонується визначити порядок списання заборгованості, що утворилася за природний газ, електроенергію, опалення та гарячу воду.

Згідно з текстом документа, постачальники зазначених послуг та інші учасники процедури списання заборгованості повинні узгодити і підтвердити утворені суми заборгованості побутових споживачів протягом 45 днів з моменту набуття чинності цього закону.

Порядок підтвердження сум заборгованості побутових споживачів та інших учасників процедури списання заборгованості встановлюється Кабінетом міністрів України, на що, згідно з текстом законопроекту, уряду відводиться два тижні.

Списання підтверджених сум заборгованості має бути проведене протягом шести місяців з дня вступу закону в силу.

"Для абсолютної більшості українців підвищення цін на комунальні послуги, проведене в 2015-2018 роках, виявилося шоковим. Це не дивно, адже ціни на природний газ зросли в 11 разів, на гарячу воду – більш, ніж у 5 разів, такий рівень цін не відповідає реальним доходам і платоспроможності громадян, доходи населення за цей же час зростали набагато більш скромними темпами. Через підвищення тарифів в країні подорожчали всі товари і послуги, такою була антисоціальна політика минулої влади", - сказав Новинський.

Він також додав, що станом на початок 2019 року заборгованість українців за комунальні послуги досягла майже 70 млрд гривень.

"Такого рівня боргів не було за всю історію України. Значна частина населення змушена виживати і фактично не в змозі сплатити надвисоку і невиправдану плату за житлово-комунальні послуги. Сьогодні вже у нової влади має бути розуміння, що підвищення цін на комунальні послуги проводилося без будь-якого економічного обґрунтування, тому, завданням нового парламенту має стати наведення порядку в питанні цін на послуги ЖКГ. Та списання заборгованості минулих років – перший і важливий крок для наведення порядку в цій сфері", - підкреслив народний депутат.