Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Отопительный сезон 2019 украинцы встретили с долгами по ЖКХ общей суммой в 50 млрд грн. Неплатежеспособность большей части должников может привести к сложным механизмам взыскания средств коммунальными предприятиями. Как возникают такие долги и что будет с теми, кто не заплатит по счетам вовремя - рассказывает "Апостроф".

Как сообщается в издании, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин сообщил, что коммунальные предприятия, оказывающие услуги ЖКХ, ведут систематическую работу с должниками.

"Каждый месяц формируются списки должников. Сначала идут "напоминания", но если должник не идет на контакт, формируется судебный иск с требованием выплаты долга. В сумме иска учитываются финансовые санкции: судебные издержки и работа судебных исполнителей. После удовлетворения иска, исполнительная служба находит должника, ему блокируются счета в банке, кредитные линии и прочие финансовые активы", - объяснил Лопатин.

По статистике более 50% должников платят по счетам самостоятельно, еще 30% оспаривают сумму и им могут сделать перерасчет, и еще 20% - решают вопрос в судебном порядке.

Газ (иллюстративное фото: pixabay.com)

При этом украинское законодательство допускает конфискацию или арест жилья должника при отсутствии других финансовых активов. Процедура эта непростая, имеет несколько аспектов и условий. Юристы объясняют, что этот механизм используется в основном как психологический метод – "запугивания", а не как реальный механизм взимания долгов.

Во внесудебном порядке поставщик жилищно-коммунальных услуг может лишь требовать у потребителя таких услуг оплатить задолженность. Поставщик также не имеет права угрожать тем, что из-за имеющейся задолженности он отберет жилье. Такие действия являются незаконными. "Выбить" долги, забрав квартиру или любое другое имущество, поставщик жилищно-коммунальных услуг также не может.

Если должник отказывается погашать долги добровольно или заключить договор реструктуризации, то поставщик коммунальных услуг может обратиться в суд и требовать уплаты самой суммы задолженности вместе с учетом индекса инфляции за все время просрочки и пеню. Порядок принудительного исполнения решения суда о взыскании задолженности и порядок реализации недвижимого или иного имущества регулируются Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Юристы отмечают, что в случае отсутствия каких-либо доходов у должника для погашения задолженности, взыскание может быть обращено на принадлежащее ему имущество. Это могут быть объекты недвижимости, транспортные средства или иное имущество. Законом предусмотрен порядок описи таких активов, выставления их на торги с целью реализации.

Напомним, что ранее ОПЗЖ выступила за снижение тарифов.