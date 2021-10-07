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Якими будуть нові станції метро на Троєщину: список і фото

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 19:21
Якими будуть нові станції метро на Троєщину: список і фото Метро на Троєщину вже активно будують
Автор: Артем Горовенко

В Києві повільно, але впевнено будують довгоочікуване метро на Троєщину. На лівому березі зараз ведеться будівництво тунелів, а на території Русанівських садів облаштовують насип, зводять опорні конструкції та огорожі.

Які станції першими з'являться на четвертій гілці Київського метрополітену - читайте в нашому матеріалі далі.

Як будують метро на Троєщину

Відомо, що будівництво четвертої гілки метро - Подільсько-Вигурівської лінії - здійснюватиметься окремими дільницями, перша з яких буде від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" і включатиме 6 станцій:

  • "Глибочицька" (з пересадкою на станцію метро "Лук’янівська")
  • "Подільська" (з пересадкою на станцію метро "Тараса Шевченка"
  • "Суднобудівна"
  • "Труханів острів"
  • "Затока Десенка"
  • "Райдужна"

Деякі станції будуть розташовані на нижньому ярусі Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

На лівому березі столиці метро проходитиме під землею.

Якими будуть нові станції метро на Троєщину: список і фото

Процес будівництва нової лінії Київського метрополітену (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Що з новими станціями?

За словами київських чиновників сьогодні вже практично побудовані в основних конструкціях три станції метрополітену: "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка".

На черзі станція мілкого залягання на лівому березі - "Райдужна".

Вона ймовірно матиме один підземний вестибюль поблизу від Садової вулиці, яка в перспективі стане центральною магістраллю масиву.

Якими будуть нові станції метро на Троєщину: список і фото

Ось такою бачили станцію "Райдужна" у 2007 році (фото: wikipedia.org)

Цікавий факт про Подільсько-Вигурівську лінію метро

Відкриття перших станцій лінії заплановане не раніше 2027 року. Після закінчення будівництва 20-кілометрова лінія ймовірно матиме 20 станцій. Ось їхні назви:

  • "Троєщина"
  • "Вулиця Цвєтаєвої"
  • "Вулиця Закревського"
  • "Вулиця Лифаря"
  • "Вулиця Драйзера"
  • "Вулиця Каштанова"
  • "Проспект Маяковського"
  • "Бульвар Перова"
  • "Райдужна"
  • "Затока Десенка"
  • "Труханів острів"
  • "Суднобудівна"
  • "Подільська"
  • "Глибочицька"
  • "Площа Перемоги"
  • "Вокзальна"
  • "Солом'янська площа"
  • "Чоколівська"
  • "Аеропорт"
  • "Кільцева дорога"
  • "Жуляни"

А поки мешканці Троєщини з нетерпінням чекають запуску "підземки", відкриття нових станцій метро на Виноградарі перенесли.

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