Нові Санжари: евакуйованим українцям відправляють записки з усієї країни

Записки для евакуйованих в Нових Санжарах (колаж: РБК-Україна)

Евакуйовані українці отримують безліч записок з усієї країни

Евакуйованим українцям відправляють записки зі всієї країни в Нові Санжари. Лучанка Ольга Батура, яку евакуювали з Китаю, зараз перебуває на карантині в Нових Санжарах. Жінка розповіла, що люди надсилають їм листи, де пишуть слова підтримки й любові. Фото лучанка розмістила в "історіях" у Facebook.

"Ми з вами! Все буде добре, тому що так має бути! Здоров'я вам! Не всі люди однакові! Тримайтеся! Любові вам. Віримо, що одна країна!" - пишуть люди у листах.

Евакуйованим українцям відправляють записки зі всієї країни (скріншоти: facebook.com)

Варто відзначити, що раніше соціологи з'ясували ставлення українців до акцій проти евакуйованих з Китаю. Три чверті громадян (74%) не підтримали протести проти розміщення евакуйованих з Китаю українців, які відбулися 20 лютого в Полтавській області.

Нагадаємо, 20 лютого в медцентр "Нові Санжари" доставили евакуйованих українців з китайського Уханя у зв'язку зі спалахом коронавіруса. При цьому місцеві жителі влаштували акцію протесту, намагаючись не пустити автобуси з евакуйованими на територію населеного пункту. В результаті зіткнень між демонстрантами й правоохоронцями постраждали 10 осіб - 9 силовиків та 1 цивільний.

До цього стало відомо, що про стан евакуйованих з Китаю українців будуть інформувати кожен день.