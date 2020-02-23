Про стан евакуйованих з Китаю українців інформуватимуть кожен день, - РНБО

Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Також фахівці будуть кожен день повідомляти про результати їх проб на коронавірус

Про стан здоров'я людей, евакуйованих з китайського Уханя і які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах Полтавської області, будуть інформувати кожен день, також будуть повідомляти про результати їх проб на коронавірус. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов в інтерв'ю програмі "ТСН" на телеканалі "1+1" в неділю.

"Кожен день будемо повідомляти про їх стан, по-перше. По-друге, раз в три дні у них будуть брати проби. Вчора була взята перша проба, і найближчим часом вже будуть перші аналізи, і вони обов'язково будуть публічними. Нічого приховувати ми не збираємося, тому що нам нема чого приховувати. Це повинна бути публічна відкрита інформація, суспільство повинно знати, що відбувається ", - сказав він.

За його словами, у влади не було тактики засекречування інформації, пов'язаної з евакуацією українців.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль заявив, що станом на 22 лютого в жодного евакуйованого з Ухань, що знаходяться в Нових Санжарах, що не виявлені ознаки зараження коронавірусом COVID-2019.

Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив, що персонал санаторію, медики, співробітники Національної поліції, офіцери Національної гвардії і рятувальники здійснюють свою роботу в штатному режимі.