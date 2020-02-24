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Новые Санжары: эвакуированным украинцам отправляют записки со всей страны

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 23:15
Новые Санжары: эвакуированным украинцам отправляют записки со всей страны
Записки для эвакуированных в Новых Санжарах (коллаж: РБК-Украина)

Эвакуированные украинцы получают множество записок со всей страны

Эвакуированным украинцам отправляют записки со всей страны в Новые Санжары. Лучанка Ольга Батура, которую эвакуировали из Китая, сейчас находится на карантине в Новых Санжарах. Женщина рассказала, что люди присылают им письма, где пишут слова поддержки и любви. Фото лучанка разместила в "историях" в Facebook.

"Мы с вами! Все будет хорошо, потому что так должно быть! Здоровья вам! Не все люди одинаковы! Держитесь! Любви вам. Верим, что одна страна!" - пишут люди в письмах.

Эвакуированным украинцам отправляют записки со всей страны (скриншоты: facebook.com)

Стоит отметить, что ранее социологи выяснили отношение украинцев к акциям против эвакуированных из Китая. Три четверти граждан (74%) не поддержали протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые произошли 20 февраля в Полтавской области.

Напомним, 20 февраля в медцентр "Новые Санжары" доставили эвакуированных украинцев из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса. При этом местные жители устроили акцию протеста, пытаясь не пустить автобусы с эвакуированными на территорию населенного пункта. В результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями пострадали 10 человек - 9 силовиков и 1 гражданский.

До этого стало известно, что о состоянии эвакуированных из Китая украинцев будут информировать каждый день.

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