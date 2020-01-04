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Нові правила і штрафи: які "сюрпризи" чекають на автомобілістів

STYLERЖиття    04.01.2020 - 14:05
Нові правила і штрафи: які "сюрпризи" чекають на автомобілістів
В Україні почали діяти нові правила паркування і штрафи (фото: РБК-Україна)

З цього моменту електромобілі будуть отримувати номерні знаки з зеленим шрифтом

З 1 січня 2020 року в Україні набули чинності нові правила дорожнього руху щодо паркування автомобілів. Зміни в правила були внесені після того, як в країні почали набирати популярність електромобілі. Відповідне відео опубліковано ТСН.

Не так давно на території України вступив у дію закон про створення інфраструктури для електромобілів. Тепер власники електричних авто отримали власні паркувальні місця, на яких не можна паркувати машини з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

З цього моменту електромобілі будуть отримувати номерні знаки з зеленим шрифтом. Гібридні авто також віднесені до електромобілів, проте для них не передбачені "зелені" номерні знаки.

У правилах дорожнього руху з'являться три нових дорожніх знака: "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

У разі, якщо ви не власник електромобіля і припаркувалися під таким знаком, ви заплатите штраф від 340 до 510 гривень. Також інспекторам з паркування надається право евакуювати авто порушника.

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