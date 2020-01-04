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Новые правила и штрафы: какие "сюрпризы" поджидают автомобилистов

STYLERЖизнь    04.01.2020 - 14:05
Новые правила и штрафы: какие "сюрпризы" поджидают автомобилистов
В Украине заработали новые правила парковки и штрафы (фото: РБК-Украина)

С этого момента электромобили будут получать номерные знаки с зеленым шрифтом

С 1 января 2020 года в Украине вступили в силу новые ПДД касательно парковки автомобилей. Изменения в правила были внесены после того, как в стране начали набирать популярность электромобили. Соответствующее видео опубликовано ТСН.

Не так давно на территории Украины вступило в силу действие закона о создании инфраструктуры для электромобилей. Теперь владельцы электрических авто получили собственные парковочные места, на которых нельзя парковать машины с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

С этого момента электромобили будут получать номерные знаки с зеленым шрифтом. Гибридные авто также отнесены к электромобилям, однако для них не предусмотрены "зеленые" номерные знаки.

В Правилах дорожного движения появятся 3 новых дорожных знака: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

В случае, если вы не владелец электромобиля и припарковались под таким знаком, вы заплатите штраф от 340 до 510 гривен. Также инспекторам по парковке предоставляется право эвакуировать авто нарушителя.

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