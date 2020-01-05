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Київ зацікавлений у прямих інвестиціях з Оману, - ОП

Новини » Політика     05.01.2020 - 19:31
Київ зацікавлений у прямих інвестиціях з Оману, - ОП
Фото: Володимир Зеленський та Юсуф бін Аляві бін Абдалла (Офіс президента)

Сторони обговорили співпрацю між країнами

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту в Оман зустрівся з міністром закордонних справ Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.

Як повідомляється, в ході зустрічі сторони обговорили зміцнення відносин між Україною та Султанатом Оман, а також домовилися про нарощування торговельно-економічної співпраці.

"Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши 80 мільйонів доларів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів - з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману", - розповіли в ОП.

Крім того, глава держави наголосив, що Україна зацікавлена у прямих інвестиціях з Оману у галузі енергетики, важкої промисловості, будівництва, сільського господартсва, інформаційних технологій, а також у розвиток інфраструктури та медицини.

Київ зацікавлений у прямих інвестиціях з Оману, - ОП

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, президента України Володимира Зеленського помітили у дорогому п'ятизірковому готелі Оману Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Пізніше у Офісі президента заявили, що Зеленський відправився в Оман разом з сім'єю за власні кошти та планує провести там зустріч на вищому рівні.

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