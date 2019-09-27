Молодий місяць у вересні: астрологи розповіли, що не можна робити в цей день

Молодик у вересні настане в суботу, 28 вересня і астрологи попереджають, що цей період стане дуже важливим, так як багато справ можуть зрушити з мертвої точки, і неправильне поводження може накликати на людину безліч неприємних наслідків.

Особливість молодика у вересні в тому, що Місяць опиниться між двома вогнями – Марсом і Нептуном. І ця позиція сильно буде впливати практично на всі знаки Зодіаку. Астрологи попереджають, що 28 вересня не варто кидатися в бій з обставинами, оскільки це спричинить за собою безліч помилок і наслідків.

Молодик у вересні 2019 може стати дуже небезпечним (Колаж РБК-Україна)

В цей день варто поставити чіткі цілі і напрямки, мислити раціонально, прагнути до стабільності і привести в порядок свої справи й особисте життя. Також молодий Місяць чудово підходить для тих, хто хоче змінити свою кар'єру та підвищити достаток, так як саме в цей період загостриться динамічність, результативність і розважливість.

Проте укладати будь-які важливі угоди, підписувати контракти або приймати серйозні рішення астрологи не рекомендують до початку жовтня. Так як конфлікт двох планет може вплинути на небезпеку фатальних помилок, імпульсивність, уважність до фактів і ілюзій.

Тельцям, Дівам і Козерогам варто зрушити з мертвої точки і перестати розпорошуватися на дрібниці. Ці знаки Зодіаку можуть розчаруватися, так як не отримають очікуваного результату. Проте їм не варто засмучуватися, оскільки в наступному місяці вони зможуть досягти більшого, особливо, якщо будуть більш активні.

Овни, Леви і Стрільці будуть засмучені грошовими негараздами. Астрологи рекомендують проявити терпіння і послідовність у найближчому місячному місяці, так як це принесе їм відчутний дохід. Роботи буде багато, але при цьому варто уникати імпульсивності, нелогічності і судової тяганини.

Близнюки, Терези і Водолії вийдуть на новий рубіж і все, що в минулому затьмарювало їх існування, нарешті відпустить їх. Вони позбудуться від негативних програм, психологічних блоків і астрологи прогнозують їм у найближчий місяць багато уваги та популярності.

Молодик у вересні 2019 - астрологи дали рекоменндации (Колаж РБК-Україна)

Раки, Скорпіони і Риби зможуть схопити удачу за хвіст і зможуть досягти успіху в фінансових справах. Проте астрологи попереджають, що їм доведеться вкласти свої власні ресурси, для того щоб досягти успіху. Це вкладення буде обґрунтованим, так як скоротить очікування і принесе результат, вище, ніж очікувалося. Крім фінансової стабільності цим знакам посміхнеться вдача також в особистому житті.

Астрологи рекомендує 28 вересня уважно поставитися до всього, що пов'язане з діловою сферою, так як може бути спотворення інформації, можуть спливти старі помилки і проблеми, а нові проекти можуть дати несподівані результати.