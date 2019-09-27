Новолуние в сентябре: астрологи рассказали, что нельзя делать в этот день

Новолуние в сентябре наступит в субботу, 28 сентября и астрологи предупреждают, что этот период станет очень важным, так как многие дела могут сдвинуться с мертвой точки, и неправильное поведение может навлечь на человека множество неприятных последствий.

Особенность новолуния в сентябре в том, что Луна окажется между двумя огнями – Марсом и Нептуном. И данная позиция сильно будет влиять практически на все знаки Зодиака. Астрологи предупреждают, что 28 сентября не стоит бросаться в бой с обстоятельствами, так как это повлечет за собой множество ошибок и последствий.

Новолуние в сентябре 2019 может стать очень опасным (Коллаж РБК-Украина)

В этот день стоит задать четкие цели и направления, мыслить рационально, стремиться к стабильности и привести в порядок свои дела и личную жизнь. Также Новолуние прекрасно подходит для тех, кто хочет изменить свою карьеру и повысить достаток, так как именно в этот период обострится динамичность, результативность и расчетливость.

Однако заключать любые важные сделки, подписывать контракты или принимать серьезные решения астрологи не рекомендуют до начала октября. Так как конфликт двух планет может повлиять на опасность роковых ошибок, импульсивность, внимательность к фактам и иллюзиям.

Тельцам, Девам и Козерогам стоит сдвинуться с мертвой точки и перестать распыляться на мелочи. Эти знаки Зодиака могут разочароваться, так как не получат ожидаемого результата. Однако им не стоит расстраиваться, так как в следующем месяце они смогут достигнуть большего, особенно, если будут более активны.

Овны, Львы и Стрельцы будут расстроены денежными неурядицами. Астрологи рекомендуют проявить терпение и последовательность в ближайшем лунном месяце, так как это принесет им ощутимый доход. Работы будет много, но при этом стоит избегать импульсивности, нелогичности и судебной волокиты.

Близнецы, Весы и Водолеи выйдут на новый рубеж и все, что в прошлом омрачало их существование, наконец-то отпустит их. Они избавятся от негативных программ, психологических блоков и астрологи прогнозируют им в ближайший месяц много внимания и популярности.

Новолуние в сентябре 2019 - астрологи дали рекоменндации (Коллаж РБК-Украина)

Раки, Скорпионы и Рыбы смогут ухватить удачу за хвост и смогут достичь успеха в финансовых делах. Однако астрологи предупреждают, что им придется вложить свои собственные ресурсы, для того чтобы достичь успеха. Это вложение будет обоснованным, так как сократит ожидание и принесет результат, выше, чем ожидалось. Кроме финансовой стабильности этим знакам улыбнется удача также в личной жизни.

Астрологи рекомендует 28 сентября внимательно отнестись ко всему, что связано с деловой сферой, так как может быть искажение информации, могут всплыть старые ошибки и проблемы, а новые проекты могут дать неожиданные результаты.