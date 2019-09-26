Ці знаки Зодіаку знайдуть справжнє кохання до кінця вересня: прогноз астролога

Любовний гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку кінець вересня 2019 року буде сповнений любовних відкриттів і чуттєвих задоволень - читайте в гороскопі Павла Глоби

Любовний гороскоп 2019 підкаже, кому із знаків Зодіаку пощастить знайти свою половинку до кінця вересня. Астролог Павло Глоба радить представникам цих сузір'їв не гаяти часу та вже сьогодні виходити на "любовне полювання". Адже людина, яку вони зустрінуть в цей період, може стати для цих трьох знаків Зодіаку "тим самим".

Овни

Овну потрібно бути готовим до того, що якась людина може проявити до нього свій наполегливий інтерес. Якщо шанувальник здасться йому цікавим або тим більше пробудить відповідні любовні почуття, у Овна є всі шанси з часом стати з ним непоганою парою.

І хоча до кінця вересня Овен не буде налаштований фліртувати і взагалі вести себе легковажно, у нього з'явиться шанс знайти людину настільки ж серйозну. Зірки обіцяють Овну, що статечні розмови про політику, науку чи мистецтво цілком здатні запалити між співрозмовниками іскру романтичного інтересу. А з часом, можливо, і перерости в справжню пристрасть.

Любовний гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Близнюки

До кінця цього місяця романтика і почуття гумору будуть для Близнюків міцно пов'язані один з одним. Близнюки, швидше за все, звернуть увагу саме на людину, яка зуміє їх як слід розсмішити. І це здасться Близнюкам неймовірно сексуальним.

На Близнюків навіть за відсутності свічок, квітів, шампанського і всіх інших атрибутів, чекає прекрасний вечір з коханою людиною, повний ніжності і пристрасті.

Скорпіон

У Скорпіона до кінця вересня є всі шанси зав'язати знайомство, яке з часом може перерости в справжнє кохання. Якщо він самотній, не варто опиратися долі, - радить Павло Глоба. Це не означає, що Скорпіон сам повинен робити перший крок, але і проявляти неприступність, на кшталт "Я не знайомлюся на вулиці!", теж навряд чи розумно.

Найкраща тактика цього періоду - плисти за течією. Якщо вам усміхнулися - усміхніться у відповідь. Хто знає, можливо, це доля, і через десять років Скорпіон буде розповідати про цей день своїм дітям?