На новорічний стіл: брускетти з сиром на швидку руку від кулінарного гуру

Інгредієнти

Хліб (батон або багет) – 12 скибочок

Сир - 400 г

Кріп - 30 г

Часник - 2 зубчики

Оливкова олія - для збризкування

Сіль, перець - на смак

Спосіб приготування

Багет або батон наріжте. Підійде навіть вчорашній або позавчорашній хліб - в духовці його можна реанімувати.

Перекладіть скибочки на деко, застелене пергаментом. Збризніть їх оливковою олією і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.

Температура і час запікання може варіюватися, все залежить від вашої духовки. Орієнтуйтеся на готовність, брускетти повинні бути хрусткими.

Поки вони підсмажуються, висипте сир в тарілку. Натріть в нього часник і добре перемішайте.

Зелень добре промийте під проточною водою та осушіть. Дрібно наріжте і відправте до сиру.

Доведіть до смаку сіллю і перцем. Заправте оливковою олією і перемішайте.

Посипте брускетти сиром і прикрасьте зеленню. Також можна додати томати. Спочатку покласти їх на брускетти, а зверху посипати сиром. Готово, можна подавати!

"До речі, такий сир можна використовувати й для салатів. Посипати їх зверху. Адже після всіх маніпуляцій він на смак стає схожим на страчателлу", - поділився лайфхаком Шеф Алекс Якутов.