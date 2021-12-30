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Незвичайна "Мімоза" без рибних консервів - серйозний конкурент традиційному салату

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 11:50
Незвичайна "Мімоза" без рибних консервів - серйозний конкурент традиційному салату Фото: як приготувати незвичайну "Мімозу" (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Пропонуємо вам нестандартну альтернативу традиційному новорічному салату "Мімоза", в основі якого не буде рибних консервів.

Як приготувати святкову страву, пише Lifehacker.

Кулінари пропонують замінити сардину крабовими паличками. По суті, салат все так же з рибою (з якої, власне, роблять палички), але смак - зовсім інший.

Інгредієнти для альтернативної "Мімози":

  • 3 яйця;
  • 2 картоплини;
  • 1 морква;
  • 1 яблуко;
  • 1/2 пучка зеленої цибулі;
  • 200 г крабових паличок;
  • 200 г майонезу.

Приготування салату

Яйця зваріть круто за 10 хвилин, картоплю і моркву - до готовності.

Відокремте білки від жовтків. Натріть їх, варені овочі і яблуко на середній або крупній тертці. Зелену цибулю нарубайте. Крабові палички наріжте невеликими шматочками або також натріть.

Викладіть в салатник картоплю, білки з зеленою цибулею, крабові палички, яблука, моркву. Після кожного шару робіть сіточку з майонезу або просто змащуйте їм. Зверху посипте тертим жовтком.

Перед подачею залиште на пару годин в холодильнику.

Раніше ми писали, як приготувати "Робін-Бобін" - салат, який називають рідним братом "Олів'є".

Також з'явився рецепт незвичайного салату "Генерал", який може легко замінити традиційний "Оселедець під шубою".

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