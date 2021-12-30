Незвичайна "Мімоза" без рибних консервів - серйозний конкурент традиційному салату
Пропонуємо вам нестандартну альтернативу традиційному новорічному салату "Мімоза", в основі якого не буде рибних консервів.
Як приготувати святкову страву, пише Lifehacker.
Кулінари пропонують замінити сардину крабовими паличками. По суті, салат все так же з рибою (з якої, власне, роблять палички), але смак - зовсім інший.
Інгредієнти для альтернативної "Мімози":
- 3 яйця;
- 2 картоплини;
- 1 морква;
- 1 яблуко;
- 1/2 пучка зеленої цибулі;
- 200 г крабових паличок;
- 200 г майонезу.
Приготування салату
Яйця зваріть круто за 10 хвилин, картоплю і моркву - до готовності.
Відокремте білки від жовтків. Натріть їх, варені овочі і яблуко на середній або крупній тертці. Зелену цибулю нарубайте. Крабові палички наріжте невеликими шматочками або також натріть.
Викладіть в салатник картоплю, білки з зеленою цибулею, крабові палички, яблука, моркву. Після кожного шару робіть сіточку з майонезу або просто змащуйте їм. Зверху посипте тертим жовтком.
Перед подачею залиште на пару годин в холодильнику.
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