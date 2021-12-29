Як приготувати ідеальний майонез самостійно: ці секрети повинні знати всі

Приготувати майонез в домашніх умовах зовсім нескладно. Його можна зробити більш насиченим або менш жирним, а також використовувати різні добавки. Але є кілька секретів приготування майонезу, які повинен знати кожен кухар.

Як приготувати домашній майонез і які потрібно знати секрети про це соусі – читайте в матеріалі нижче.

Найпростіший рецепт майонезу

Інгредієнт

Яєчні жовтки - 3 шт.

Гірчиця - 1 ч. ложка

Цукор - ½ ч. ложки

Сіль - щіпка

Оливкова або соняшникова олія – 150 мл

Лимонний сік - ½ ч. ложки

Спосіб приготування

Яєчні жовтки збиваємо гарненько віночком або міксером, додаємо в процесі гірчицю, сіль і цукор.

В однорідну масу виливаємо поступово масло. Збивати потрібно в помірному темпі.

Додайте лимонний сік, щоб зробити колір вашого майонезу більш світлим. Замість лимонного соку можна використовувати оцет – яблучний або бальзамічний.

Майонез без гірчиці

Інгредієнт:

Жовток - 2 шт.

Сіль - ½ ч. ложки

Цукор - ½ ч. ложки

Оцет - ½ ч. ложки

Рослинна олія - 150 мл

Спосіб приготування:

Збийте яйця разом з сіллю, цукром і оцтом. Звичайний столовий оцет можна замінити яблучним. Масло вливайте поступово. Збивати потрібно до тих пір, поки соус не стане густим.

Майонез без яєць

Інгредієнт:

Молоко – 150 мл

Рослинна олія - 300 мл

Гірчиця - 2 ч. ложки

Лимонний сік - 2 ст. ложки

Сіль – ½ ч. ложки.

Спосіб приготування

Масло і молоко збивати разом в блендері протягом хвилини. Коли маса загусне, додайте гірчицю, лимонний сік, сіль. Ще раз збийте до однорідної маси.

Важливі секрети приготування майонезу

Всі інгредієнти для майонезу повинні бути кімнатної температури та свіжими. Якщо ви дістали їх з холодильника, то дайте їм полежати на кухні 15-20 хвилин.

Майонез на домашніх яйцях зазвичай більш жовтого кольору. З магазинних - світліший.

Не використовуйте для майонезу оливкову олію екстракласу, оскільки соус буде гірчити. Найкраще брати звичайну соняшникову або в пропорції 1:1.

Щоб майонез був густішим, можна додати трохи більше соняшникової олії. Якщо хочете зробити його більш рідким - додайте трохи води.

У майонез можна додавати спеції, щоб урізноманітнити смак – паприку, часник, кріп, чорний перець, прованські трави. Але всі спеції варто додавати вже після того, як ви його приготували.

Зберігати домашній майонез можна не більше 4-5 днів в герметично закритій банці, в холодильнику.

Для пікантної гостроти в майонез можна додати замість гірчиці гірчичний порошок.