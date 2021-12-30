На новогодний стол: брускетты с творогом на скорую руку от кулинарного гуру

Ингредиенты

Хлеб (батон или багет) – 12 ломтиков

Творог – 400 г

Укроп – 30 г

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – для сбрызгивания

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Багет или батон нарежьте. Подойдет даже вчерашний или позавчерашний хлеб – в духовке его можно реанимировать.

Переложите ломтики на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните их оливковым маслом и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.

Температура и время запекания может варьироваться, все зависит от вашей духовки. Ориентируйтесь на готовность, брускетты должны быть хрустящими.

Пока они поджариваются, высыпьте творог в тарелку. Натрите в него чеснок и хорошенько перемешайте.

Зелень хорошо промойте под проточной водой и осушите. Мелко нарежьте и отправьте к творогу.

Доведите до вкуса солью и перцем. Заправьте оливковым маслом и перемешайте.

Посыпьте брускетты творогом и украсьте зеленью. Также можно добавить томаты. Сначала положить их на брускетты, а сверху посыпать творогом. Готово, можно подавать!

"Кстати, такой творог можно использовать и для салатов. Посыпать их сверху. Ведь после всех манипуляций он по вкусу становится похожим на страчателлу", - поделился лайфхаком Шеф Алекс Якутов.