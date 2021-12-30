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На новорічний стіл: брускетти з сиром на швидку руку від кулінарного гуру

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Четвер 30 грудня 2021 19:27
На новорічний стіл: брускетти з сиром на швидку руку від кулінарного гуру Рецепт новорічних брускетт з сиром від кулінарного гуру (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хоча у багатьох 31 грудня буде скорочений робочий день, в кінці року не хочеться вистоювати біля плити. Після багатогодинного готування ніяких сил не вистачить на святкування.

Пропонуємо вам зробити ледачу, але дуже смачну закуску на святковий стіл від кулінарного гуру Нового каналу, Шефа "Пекельної кухні", експерта реаліті "На ножах" Алекса Якутова.

Інгредієнти

  • Хліб (батон або багет) – 12 скибочок
  • Сир - 400 г
  • Кріп - 30 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Оливкова олія - для збризкування
  • Сіль, перець - на смак

Спосіб приготування

Багет або батон наріжте. Підійде навіть вчорашній або позавчорашній хліб - в духовці його можна реанімувати.

Перекладіть скибочки на деко, застелене пергаментом. Збризніть їх оливковою олією і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.

Температура і час запікання може варіюватися, все залежить від вашої духовки. Орієнтуйтеся на готовність, брускетти повинні бути хрусткими.

Поки вони підсмажуються, висипте сир в тарілку. Натріть в нього часник і добре перемішайте.

Зелень добре промийте під проточною водою та осушіть. Дрібно наріжте і відправте до сиру.

Доведіть до смаку сіллю і перцем. Заправте оливковою олією і перемішайте.

Посипте брускетти сиром і прикрасьте зеленню. Також можна додати томати. Спочатку покласти їх на брускетти, а зверху посипати сиром. Готово, можна подавати!

"До речі, такий сир можна використовувати й для салатів. Посипати їх зверху. Адже після всіх маніпуляцій він на смак стає схожим на страчателлу", - поділився лайфхаком Шеф Алекс Якутов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати салат "Мімоза" без рибних консервів.

А також розповідали про те, як можна зробити майонез для салатів самостійно.

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