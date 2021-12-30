На новогодний стол: брускетты с творогом на скорую руку от кулинарного гуру

Хотя у многих 31 декабря будет сокращенный рабочий день, в конце года не хочется выстаивать у плиты. После многочасовой готовки никаких сил не хватит на празднование.

Предлагаем вам сделать ленивую, но очень вкусную закуску на праздничный стол от кулинарного гуру Нового канала, Шефа "Адской кухни", эксперта реалити "На ножах" Алекса Якутова.

Ингредиенты

Хлеб (батон или багет) – 12 ломтиков

Творог – 400 г

Укроп – 30 г

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – для сбрызгивания

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Багет или батон нарежьте. Подойдет даже вчерашний или позавчерашний хлеб – в духовке его можно реанимировать.

Переложите ломтики на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните их оливковым маслом и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.

Температура и время запекания может варьироваться, все зависит от вашей духовки. Ориентируйтесь на готовность, брускетты должны быть хрустящими.

Пока они поджариваются, высыпьте творог в тарелку. Натрите в него чеснок и хорошенько перемешайте.

Зелень хорошо промойте под проточной водой и осушите. Мелко нарежьте и отправьте к творогу.

Доведите до вкуса солью и перцем. Заправьте оливковым маслом и перемешайте.

Посыпьте брускетты творогом и украсьте зеленью. Также можно добавить томаты. Сначала положить их на брускетты, а сверху посыпать творогом. Готово, можно подавать!

"Кстати, такой творог можно использовать и для салатов. Посыпать их сверху. Ведь после всех манипуляций он по вкусу становится похожим на страчателлу", - поделился лайфхаком Шеф Алекс Якутов.