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Шеф-кухар дав рецепт маринованих огірків за 10 хвилин: швидко і смачно

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Середа 26 січня 2022 13:22
Шеф-кухар дав рецепт маринованих огірків за 10 хвилин: швидко і смачно Фото: Рецепт швидких маринованих огірків (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Мариновані огірки доречні і влітку і взимку. Приготувати таку закуску можна вдома за короткий час.

Рецепт швидких маринованих огірків представив український шеф-кухар Анатолій Добровольський у своєму Instagram.

Інгредієнти

  • Два великих свіжих огірки
  • Соєвий соус - 2 ст. ложки
  • Кунжутне масло-50 грамів
  • Перець чилі
  • Оцет-дві столові ложки
  • Цукор - столова ложка

Покроковий рецепт приготування

Очистіть від шкірки огірки, потім розріжте навпіл овоч, а потім кожну половинку на вісім частин уздовж. Візьміть один перець чилі, розріжте його і видаліть насіння.

У миску вилийте соєвий соус, кунжутне масло, додайте нарізаний кубиками Чилі, столову ложку цукру. Перемішайте і постарайтеся покрити маринадом все часточки огірків. Дайте настоятися 5-10 хвилин. Все готово. Смачного!

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