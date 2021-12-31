З'явилося вражаюче відео посадки літака "Мрія" майже в нульову видимість
Посадку літака Ан-225 "Мрія" майже в нульову видимість показали на відео.
Ролик зняв командир екіпажу найбільшого в світі літака Дмитро Антонов.
Посадка "Мрії"
На відео показано приземлення мрії в австрійському аеропорту Лінц, авіалайнер летів зі Стамбула.
"Очікується посадка при мінімумі погоди. Такі посадки це випробування для екіпажу і літака. Всі члени екіпажу повинні працювати злагоджено, а системи літака - бездоганно. Наші екіпажі регулярно проходять тренажі і перевірки, з цього для нас це звичайна робота. Сподіваюся вам буде цікаво. Не переживайте за скло - відео знято до заміни скла", - підписав Антонов відео.
Зазначимо, що на відео йдеться про посадку 8 грудня.
Літак Ан-225 Мрія здійснив посадку у важких умовах
Посадка в погану погоду
Потрібно відзначити, що приземлення в погану погоду можливі, якщо необхідне обладнання мають смуга аеропорту і літак, а екіпаж добре навчений таким приземленням.
Радіонавігаційне обладнання смуги відправляє сигнали в літак і дозволяє пілотам направити повітряне судно в потрібному напрямку при нульовій видимості.
У коментарях українці захопилися професіоналізмом нашої команди.
- Я з таким освітленням до подвір'я не заїжджаю, а вони такий літак спокійно саджають!!! Неймовірно!
- Превосходная работа в СМУ !!! Интрига, напряжение и благополучная развязка сюжета - круче, чем в кино!!! Спасибо Дмитрию и всему екипажу!
- Вот это высший пилотаж и стальная выдержка . Большое уважение всему экипажу!
- Погода жесть. Молодці, гарно відпрацювали.
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