ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З'явилося вражаюче відео посадки літака "Мрія" майже в нульову видимість

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 12:24
З'явилося вражаюче відео посадки літака "Мрія" майже в нульову видимість Посадку літака Ан - 225 Мрія показали на відео (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Посадку літака Ан-225 "Мрія" майже в нульову видимість показали на відео.

Ролик зняв командир екіпажу найбільшого в світі літака Дмитро Антонов.

Посадка "Мрії"

На відео показано приземлення мрії в австрійському аеропорту Лінц, авіалайнер летів зі Стамбула.

"Очікується посадка при мінімумі погоди. Такі посадки це випробування для екіпажу і літака. Всі члени екіпажу повинні працювати злагоджено, а системи літака - бездоганно. Наші екіпажі регулярно проходять тренажі і перевірки, з цього для нас це звичайна робота. Сподіваюся вам буде цікаво. Не переживайте за скло - відео знято до заміни скла", - підписав Антонов відео.

Зазначимо, що на відео йдеться про посадку 8 грудня.

Літак Ан-225 Мрія здійснив посадку у важких умовах

Посадка в погану погоду

Потрібно відзначити, що приземлення в погану погоду можливі, якщо необхідне обладнання мають смуга аеропорту і літак, а екіпаж добре навчений таким приземленням.

Радіонавігаційне обладнання смуги відправляє сигнали в літак і дозволяє пілотам направити повітряне судно в потрібному напрямку при нульовій видимості.

У коментарях українці захопилися професіоналізмом нашої команди.

  • Я з таким освітленням до подвір'я не заїжджаю, а вони такий літак спокійно саджають!!! Неймовірно!
  • Превосходная работа в СМУ !!! Интрига, напряжение и благополучная развязка сюжета - круче, чем в кино!!! Спасибо Дмитрию и всему екипажу!
  • Вот это высший пилотаж и стальная выдержка . Большое уважение всему экипажу!
  • Погода жесть. Молодці, гарно відпрацювали.

Читайте також, як виглядає салон літака" Мрія " зсередини і що в ньому є.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мрия
LITE
Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався
Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався