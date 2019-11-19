Нове метро в Києві: з'явилися фото першого тунелю

У Києві триває будівництво нової станції метро на Виноградар, і для підземки споруджується перший тунель. У КП "Київський метрополітен" на сторінці в Facebook розповіли про хід робіт та показали фото.

Попередня дата відкриття та запуску в експлуатацію станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" - до кінця 2021 року. Їх будівництво оцінюється в 6 мільярдів гривень.

Зараз для "продовження" ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар побудували вентиляційний ходок між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди".

Для метро на Виноградар побудували перший тунель (Фото Олега Тоцького та Сергія Гринкевича / facebook.com/kyivmetro)

Також поряд готується котлован для монтажно-щитовий камери, з якої тунелепрохідницький щит рухатиметься від "Мостицької" до "Сирця".

"Роботи по будівництву виконуються паралельно на кількох будівельних майданчиках", - розповіли в КП.

Метро на Виноградар будується на Сирецько-Печерській лінії (Фото: metro.kiev.ua)

Зазначимо, що за планом проекту, "Мостицька" будується як станція глибокого закладення, а "Проспект Правди" і наступні хочуть будувати відкритим способом.

Будівництво четвертої лінії Троєщина - Борщагівка закладено в проект розвитку метрополітену (Фото: скріншот metro.kiev.ua)

Треба сказати, що користувачі мережі знімки першого тунелю для метро на Виноградар сприйняли неоднозначно і в коментарях нагадують про заповітну лінію на Троєщину, про яку точаться розмови вже багато років.

А нову гілку слабо побудувати? Тільки продовжувати існуючі можете?

Коли буде перший тунель на Троєщину?

Звучить це добре. Але на вигляд розкопали кілька ям за кілька місяців. Якщо після п'ятої такої "ями" різко не закінчаться гроші, то може мої онуки побачать результат...

Скрін коментарів (facebook.com/kyivmetro)