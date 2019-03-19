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Названі терміни запуску метро на Виноградар

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 11:28
Названі терміни запуску метро на Виноградар
Фото: метро на Виноградар відкриють в грудні 2021 (РБК-Україна)

Метро на Виноградар запустять в кінці 2021 року

Метро на Виноградар у Києві запустять до кінця 2021 року з відкриттям станцій "Мостицька" і "Проспект Правди". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, в Києві приступають до активної фази будівництва метро на Виноградар. Він також зазначив, що відкриття двох нових станцій - "Мостицька" і "Проспект Правди" - планують у кінці грудня 2021 року.

Названі терміни запуску метро на Виноградар

Відзначимо, вартість будівництва станцій метро "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється в 6 млрд гривень.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Кабінет міністрів виділив 2,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, суму виділили в рамках програм інфраструктурного розвитку регіонів.

Выдзначимо, минулого тижня стало відомо, що Київ отримає ще 200 млн гривень на метро на Виноградар. Крім того, Гройсман додав, що уряд зможе надати чергову підтримку цим проектам, а також доручив Київській міській державній адміністрації та "Укрзалізниці" доопрацювати проект розвитку міської електрички.

 

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